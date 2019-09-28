ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز يوفنتوس على سبال (صورة)

ساعد كريستيانو رونالدو فريقه يوفنتوس على مواصلة بدايته الموفقة للموسم الحالي بدوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم، والتي لم يخسر فيها أي مباراة، بعد أن قاده لفوز مريح 2-صفر على ضيفه سبال المتعثر اليوم السبت.

وضعت تسديدة ميراليم بيانيتش أصحاب الضيافة في المقدمة قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يسجل رونالدو هدفه الثالث في الموسم الحالي قبل 12 دقيقة على النهاية.

ويتصدر يوفنتوس جدول الترتيب برصيد 16 نقطة لكن بوسع إنتر ميلان أن يعود لقمة الترتيب عندما يتوجه للقاء سامبدوريا في وقت لاحق اليوم.

وتصدى أرتيت بريشا حارس سبال لسلسلة من الكرات بشكل رائع ليمنع أصحاب الضيافة من زيادة الغلة لكن الضيوف تلقوا في المقابل الهزيمة الخامسة في ست مباريات ليظل رصيد الفريق ثلاث نقاط متساويًا مع سامبدوريا في قاع جدول الترتيب.