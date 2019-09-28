يوفنتوس يحقق فوزًا ثمينًا على سبال في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق يوفنتوس فوزًا مهمًا على نظيره سبال بهدفين دون رد اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي.

ثنائية السيدة العجوز حملت توقيع ميرالم بيانيتش وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 45 و78.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب ”مؤقتًا“، بينما تجمد رصيد سبال عند 3 نقاط.

الدوري الايطالي : يوفنتوس 2 × 0 سبال | اهداف المباراة HD في حال تم حجب الفيديو تجدونه هنا @ggo_l1 ⇩⚽ Telegram : ء https://t.co/pBRZGeg4yM pic.twitter.com/CS0gzRA0IW — اهداف المباريات HD (@arbhdd) September 28, 2019

وتمكن ميراليم بيانيتش من تسجيل الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 45 بطريقة رائعة، بعدما سدد الكرة من خارج المنطقة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 78، تمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني لليوفي، بعد عرضية متقنة من باولو ديبالا، نجح الدون البرتغالي في تحويلها برأسية داخل الشباك.