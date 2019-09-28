يوفنتوس يحقق فوزًا ثمينًا على سبال في الدوري الإيطالي (فيديو)

يوفنتوس يحقق فوزًا ثمينًا على سبال في الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

حقق يوفنتوس فوزًا مهمًا على نظيره سبال بهدفين دون رد اليوم السبت، على ملعب أليانز ستاديوم، في إطار الجولة السادسة من عمر الدوري الإيطالي.

ثنائية السيدة العجوز حملت توقيع ميرالم بيانيتش وكريستيانو رونالدو في الدقيقتين 45 و78.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 16 نقطة في صدارة الترتيب ”مؤقتًا“، بينما تجمد رصيد سبال عند 3 نقاط.

وتمكن ميراليم بيانيتش من تسجيل الهدف الأول لليوفي في الدقيقة 45 بطريقة رائعة، بعدما سدد الكرة من خارج المنطقة لتسكن الشباك.

وفي الدقيقة 78، تمكن رونالدو من تسجيل الهدف الثاني لليوفي، بعد عرضية متقنة من باولو ديبالا، نجح الدون البرتغالي في تحويلها برأسية داخل الشباك.

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