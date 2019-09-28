عناوين الصحف الرياضية العالمية.. مباراة ريال مدريد وأتلتيكو مدريد.. وبرشلونة دون ميسي وفاتي وأزمة نيمار (صور)

شكل ديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد، المنتظر اليوم السبت، وقضية نيمار وفريقه السابق برشلونة، العناوين الأبرز في الصحف الرياضية العالمية الصادرة السبت.

كما اهتمت الصحف برحلة برشلونة إلى خيتافي في غياب ليونيل ميسي وأنسو فاتي المصابين، وصراع يوفنتوس وإنتر ميلان في إيطاليا، وأزمة ميلان وتوتنهام.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية ليوم 28 سبتمبر:

الصحف الإسبانية

ماركا

اهتمت الصحيفة بديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وكتبت ”في الديربي لا وجود لأصدقاء“، كما تحدثت عن مباراة خيتافي وبرشلونة وكتبت“ في خيتافي دون ميسي ولا أنسو فاتي“.

سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء خيتافي وبرشلونة مؤكدة أن الفوز خارج الملعب لأول مرة هذا الموسم هو ما يحتاجه الفريق لاستعادة الثقة وعدم ترك فجوة في صراع اللقب.

كما تحدثت عن قضية نيمار وبرشلونة وكتبت ”نيمار وبرشلونة في المحكمة بعدما لم يتمكنا من التوصل لاتفاق“، كما اهتمت بديربي مدريد بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وكتبت ”وانداميتروبوليتانو اختبار لمدريد زيدان“.

موندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على مباريات العاصمة مدريد حيث يرحل برشلونة لمواجهة خيتافي دون ميسي ودون فاتي وهو مطالب بالفوز، كما يلتقي الجاران أتلتيكو مدريد وريال مدريد في ديربي قوي، كما تحدثت عن خلاف نيمار وبرشلونة في المحاكم وكتبت ”دون اتفاق بين نيمار وبرشلونة“.

أس

ركزت الصحيفة على ديربي العاصمة الإسبانية بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وكتبت ”ديربي قديم بصراعات جديدة “ في إشارة لنجوم جدد في الفريقين، كما تحدثت عن مباراة خيتافي وبرشلونة وكتبت ”أنسو فاتي يصاب ولن يكون في خيتافي“، كما اهتمت الصحيفة بمباريات اليوم السبت الأخرى في الدوري الإسباني ونتيجة فياريال على ريال بيتيس 5/1.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على أزمة توتنهام وكتبت ”نجوم توتنهام غاضبون من ماوريسيو بوكيتينو“، كما اهتمت بتصريحات مدرب مانشستر يونايتد وكتبت ”أولي: الجماهير تساندني“.

واهتمت كذلك بانتقاد فرانك لامبارد مدرب تشيلسي قرار الفيفا بمنح جائزة الروح الرياضية لمدرب ليدز الأرجنتيني مارسيلو بيلسا.

الصحف الفرنسية

ليكيب

تحدثت الصحيفة عن مباراة باريس سان جرمان وبوردو في الدوري الفرنسي وكتبت ”استعادة السيطرة“، كما تحدثت عن بطولة أوروبا للكرة الطائرة وإقصاء فرنسا أمام صربيا في نصف النهائي وكتبت ”السقوط من الأعلى“.

الصحيفة اهتمت بأولمبيك مارسيليا وكتبت ”زوبيزاريتا: الدفع خارج الفريق“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بالصراع بين يوفنتوس وإنتر ميلان خلال الجولة القادمة من الدوري الإيطالي قبل مواجهتهما المنتظرة يوم 6 تشرين الأول / أكتوبر المقبل، كما تحدثت عن ميلان ومدربه وكتبت ”جيامباولو يجمع الثقة“ في إشارة لنتائج الفريق السيئة في الجولتين الماضيتين.