حرمان مجموعة من الهوليغانز المنتمين إلى يوفنتوس من دخول الملاعب الإيطالية

أعلنت الشرطة الإيطالية، فرض عقوبات حرمان من دخول الملاعب، على 38 من المشجعين المشاغبين (هوليغانز) المتعصبين لفريق يوفنتوس.

وأوضحت الشرطة في بيان نشرته، اليوم الجمعة، أن 4 من الهوليغانز تلقوا العقوبة لفترة قياسية، حيث حُرموا من دخول الملعب لمدة 10 أعوام.

وفرضت العقوبة لمدة 7 أعوام بحق 4 آخرين، ولمدة 6 أعوام بحق 4، ولمدة 5 أعوام بحق 3، ولمدة 4 أعوام بحق 23 مشجعًا مشاغبًا.

وأشارت الشرطة إلى أن جميع الذين فُرضت بحقهم العقوبات ينتمون لمجموعات من الهوليغانز وقد خضعوا لتحقيقات جنائية أسفرت في وقت سابق من سبتمبر الجاري عن اعتقال 10 أشخاص.

وبدأت التحقيقات إثر قيام مجموعات الهوليغانز بتوجيه تهديدات لمسؤولين في النادي، بعد أن توقف يوفنتوس عن إصدار تذاكر مجانية أو بأسعار مخفضة.