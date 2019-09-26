هيغواين يكشف مستقبله مع يوفنتوس وإمكانية العودة إلى الأرجنتين

حسم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، مهاجم نادي يوفنتوس الإيطالي، موقفه من ناديه خلال الفترة المقبلة.

وأشار هيغواين، في مقابلة مع قناة ”فوكس سبورتس“، اليوم الخميس، إلى أنه سيظل لاعبًا في يوفنتوس حتى نهاية عقده مع البيانكونيري في منتصف عام 2021، وأنه لا يفكر أبدًا في الرحيل إلى أي وجهة أخرى.

ولعب هيغواين الموسم الماضي لناديي ميلان الإيطالي ثم تشيلسي الإنجليزي، على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر في كل فريق، قبل أن يعود مرة أخرى إلى يوفنتوس.

وقال هيغواين: ”لا أعلم ما إذا كنت سأعتزل في صفوف يوفنتوس، ولكنني الآن لاعب في الفريق، وسأظل كذلك حتى عام 2021، أنا سعيد للغاية في اليوفي، وهناك علاقات مميزة للغاية مع الجميع هنا سواءً زملائي اللاعبين أو الفريق الفني، لم أجد أي صعوبة عندما عدت مرة أخرى إلى اليوفي بعد عام من الغياب“.

واستعاد المهاجم الأرجنتيني مكانته في التشكيل الأساسي، في ظل وجود المدرب ماوريسيو ساري، الذي يبدي اقتناعًا شديدًا باللاعب، وكان وراء ضمه إلى تشيلسي الإنجليزي في يناير الماضي.

وشارك هيغواين في 6 مباريات مع يوفنتوس هذا الموسم، ولم يحرز سوى هدف واحد فقط، وصنع آخر.

ولم يستبعد هيغواين، 31 عامًا، العودة إلى الأرجنتين أو ناديه السابق ريفربليت، حتى وإن كانت رغبته الأساسية الآن هي الاستمرار في يوفنتوس، وإنهاء مشواره الكروي في إيطاليا.