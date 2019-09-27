عناوين الصحف الرياضية العالمية.. صراع الرقم 7 وتألق مارتن أوديغارد وبوغبا يريد الرحيل (صور)

شكّل ديربي مدريد المرتقب وعودة نيمار لبرشلونة لمحاكمة فريقه السابق ونتائج مباريات يوم الخميس من الدوريات الأوروبية، أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الجمعة.

كما اهتمت الصحف بنجم برشلونة الشاب أنسو فاتي وإمكانية لعبه للكلاسيكو ورغبة برشلونة في التعاقد مع الإسباني فابيان لاعب نابولي وأزمة لويس سواريز وتوتنهام ويأس بول بوغبا ورغبته في الرحيل عن مانشستر يونايتد.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تألق النجم النرويجي الشاب مارتن أوديغارد رفقة ريال سوسيداد هذا الموسم وهو ما يسعد ريال مدريد الذي يملك اللاعب وأعاره للفريق الباسكي.

كما تحدثت عن عقوبة برشلونة بسبب تعاقده مع غريزمان وكتبت ”300 يورو هي ما تبقى“، الصحيفة اهتمت بديربي مدريد وصراع رقم 7 بين هازارد وجواو فيلكس وكتبت ”الاختبار للرقم 7″، كما تحدثت عن ريمونتادا إيبار ضد إشبيلية وتعادل سيلتا فيغو في الوقت القاتل أمام إسبانيول، واهتمت كذلك بتصريحات دييغو غودين مدافع إنتر الحالي والسابق لأتلتيكو مدريد الذي قال: ”وداع سيميوني كان عاطفيًا“.

سبورت

ركزت الصحيفة على المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي لا يعيش فترة جيدة في برشلونة ومستواه متراجع، كما تحدثت عن تواجد نيمار في برشلونة وكتبت: ”نيمار في برشلونة لمواجهة قضائية مع الفريق“.

الصحيفة تحدثت أيضًا عن النجم الشاب أنسو فاتي وكتبت: ”الاتحاد الإسباني يفتح خيطًا لبرشلونة ويمكن فاتي من لعب الكلاسيكو “ في إشارة لاختياره للعب رفقة منتخب تحت 21 عامًا بدلًا من منتخب الناشئين المشارك في كأس العالم.

موندو ديبورتيفو

تحدثت الصحيفة عن نجم نابولي فابيان وكتبت: ”فابيان في 2020“. في إشارة لرغبة برشلونة التعاقد مع أفضل لاعب في أمم أوروبا لتحت 21 عامًا.

الصحيفة اهتمت بديربي مدريد وكتبت: ”أتلتيكو مدريد يستعيد التفاؤل وزيدان يرتاح بالمداورة“، كما تحدثت عن تواجد نيمار في برشلونة وكتبت: ”نيمار في برشلونة لمواجهة برشلونة قضائيًا“.

أس

ركزت الصحيفة على ديربي مدريد، المقرر السبت المقبل، من خلال تصريحات لكوكي قائد أتلتيكو مدريد، الذي قال: ”حان الوقت للفوز على ريال مدريد في واندا ميتروبوليتانو“.

كما اهتمت بريال مدريد وكتبت: ”زيدان يستعيد فريقه الأول، الصحيفة اهتمت بنتائج مباريات الدوري الإسباني ليوم الخميس.

الصحف البريطانية

صن

ركزت الصحيفة على الفرنسي بول بوغبا اليائس في مانشستر يونايتد وكتبت: ”بوغبا يائس أكثر من أي وقت مضى ويستعجل خروجه من مانشستر يونايتد“.

كما اهتمت بأزمة توتنهام وتصريحات المدرب ماوريسيو بوكيتينو الذي قال: ”نعم أنا أعاني لكني سأقاتل من أجل توتنهام“.

الصحف الفرنسية

ليكيب

اهتمت الصحيفة بنصف نهائي أمم أوروبا لكرة الطائرة والذي يجمع المنتخب الفرنسي بمنتخب صربيا، كما تحدثت عن وفاة الرئيس السابق لفرنسا جاك شيراك وكتبت: ”الرئيس الذي كان يحب الرياضيين“.

الصحف الإيطالية

توتو سبورت

ركزت الصحيفة على فوز تورينو على ميلان في الدوري الإيطالي بهدفين لبيلوتي وكتبت: ”بيلوتي أنت تورينو“.

كما تحدثت عن الفرنسي بول بوغبا وإمكانية انتقاله ليوفنتوس في صفقة قد تشمل رحيل ماندزوكيتش لمانشستر يونايتد وكتبت: ”أخطبوط الشتاء“، وتحدثت الصحيفة عن أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان وكتبت: ”كونتي رقم قياسي يجر آخر“.

كورييه ديل سبورت

اهتمت الصحيفة بهزيمة ميلان أمام تورينو في الدوري الإيطالي وتألق بيلوتي الذي سجل هدفين.

كما تحدثت عن إنتر ميلان تحت قيادة كونتي الذي فاز في كل اللقاءات ويستعد لموقعة يوم 6 أكتوبر أمام يوفنتوس، بهدف تحقيق الفوز على ساري، الصحيفة تحدثت عن قرار قطبي ميلان بناء ملعب جديد في المدينة يعوض الملعب الحالي سان سيرو.