أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية: فينيسوس يحتفل بهدفه مع ريال مدريد.. وبوفون يعلن التحدي (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي:

ماغواير يدعم براندون ويليامز

حرص هاري ماغواير لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي على دعم زميله براندون ويليامز، حيث نشر ماغواير صورة للاعب الصاعد والذي شارك في فوز المان يونايتد أمس على حساب نادي روشديل في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”في الجولة التالية مبروك لبراندون في البداية“.

فينيسوس يحتفل بهدفه

نشر البرازيلي فينيسوس صورة له عبر صفحته الشخصية برفقة مواطنه رودريغو جويس والذي نجح في تسجيل أول أهدافه أمس بقميص الريال في شباك أوساسونا، ليصبح أول لاعب من مواليد القرن الحالي يسجل هدفًا للنادي الملكي.

وعلق فينيسوس أعلى الصورة قائلًا: ”جيل 2000 للريال“.

فالكاو يطمئن جماهيره

بعث المهاجم الكولومبي فالكاو لاعب نادي غالاتا سراي التركي رسالة طمأنة لجماهيره عقب الزلزال الذي ضرب إسطنبول.

وقال اللاعب عبر صفحته الشخصية: ”هنا ارتعد، عائلتي وزوجتي بخير، آمل أيضًا أن يكون الأشخاص المتضررون في منطقة مركز الزلزال على ما يرام“.

ممفيش ديباي يزور مدرسة غانية

نشر الهولندي ممفيش ديباي صورة له بإحدى المدارس الغانية، وعلق اللاعب صاحب الأصول الغانية أعلى الصورة قائلًا: ”كل يوم هو اليوم الدراسي“.

كريس سمولينج يعتذر عن هزيمة روما

حرص كريس سمولينج لاعب نادي روما الإيطالي على تقديم الاعتذار لجماهير ناديه عقب هزيمة فريق الذئاب بالأمس أمام نادي أتلانتا بهدفين دون رد بالدوري الإيطالي.

ونشر اللاعب صورة له بقميص ناديه وعلق: ”لم تكن النتيجة التي كنا نأملها ولكن شعورًا كبيرًا بالارتقاء إلى الملعب مرتديًا القميص، ينتقل التركيز الآن إلى الأحد“.

ماديسون يسترجع هدفه الصاروخي في مرمى ميدلزبره

نشر جيمس ماديسون هدفه بقميص ناديه السابق نوريتش سيتي منذ عامين في شباك نادي ميدلزبره، وعلق اللاعب أعلى الفيديو قائلًا: ”ليلة عظيمة“.

إيميليانو مارتينيز ينصح بممارسة اليوغا

نشر إيميليانو مارتينيز حارس مرمى نادي آرسنال الإنجليزي صورة له عبر صفحته الشخصية وهو يمارس رياضة اليوغا.

وعلق إيميليانو قائلًا: ”اليوغا هي المفتاح للحفاظ على جسمك قويًا“.

ليوناردو بونوتشي: مستعدون لمواجهة سبال

نشر ليوناردو بونوتشي لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له من تدريبات السيدة العجوز قبل لقاء نادي سبال بالدوري الإيطالي السبت المقبل.

وعلق اللاعب أعلى الصورة قائلًا: ”كل ذلك من أجل اللعبة“.

بوفون يعلن التحدي

نشر بوفون حارس مرمى نادي يوفنتوس الإيطالي صورة له عبر صفحته الشخصية من تدريبات الفريق قبل لقاء نادي سبال بالدوري الإيطالي السبت المقبل والتي يسعى خلالها الفريق للعودة للصدارة من جديد.

وعلق بوفون أعلى الصورة: ”تركيز وتحدٍ“.

مؤمن زكريا يعود للقاهرة

نشر مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي المصري صورة له عبر صفحته الشخصية في الطائرة العائدة إلى القاهرة بعدما أجرى عددًا من التحاليل بألمانيا.

ومن المنتظر أن يطير اللاعب مجددًا إلى ألمانيا لبدء برنامجه العلاجي هناك.