ترتيب الدوري الإسباني بعد خسارة إشبيلية أمام إيبار (صورة)

خسر نادي إشبيلية للمرة الثانية على التوالي في الدوري الإسباني بسقوطه 2/3 أمام إيبار، في إطار منافسات الجولة السادسة من المسابقة، بعد أن خسر 0/1 أمام ريال مدريد في الجولة الماضية.

وسجل إشبيلية هدفين عبر لوكاس أوكامبوس في الدقيقة 11، وأوليفيه توريس في الدقيقة 33، قبل أن يقلب إيبار النتيجة إلى 3/2 بتوقيع فابيان أوريلانا من ضربة جزاء في الدقيقة 66، وبيدرو ليون في الدقيقة 77، وخوسي أنخيل في الدقيقة 82.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 14 نقطة، ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 13 نقطة ثم أتلتيك بلباو ثالثًا برصيد 12 نقطة.

ويحتل غرناطة المركز الرابع برصيد 11 نقطة، ثم برشلونة خامسًا برصيد 10 نقاط مع ريال سوسيداد في المركز السادس.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني:

1. ريال مدريد 14 نقطة.

2. أتلتيكو مدريد 13 نقطة.

3. أتلتيك بلباو 12 نقطة.

4. غرناطة 11 نقطة.

5. برشلونة، وريال سوسيداد، وإشبيلية، ولكل منهما 10 نقاط، لكن ريال سوسيداد لعب مباراة أقل.