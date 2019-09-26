ميلان وإنتر يتقدمان بمشروع لبناء ملعب جديد مشترك

قدم ناديا ميلان وإنتر الإيطاليان مشروعين مدرجين في القائمة المختصرة في سعيهما لبناء ملعب جديد مشترك، مع مرور ما يقرب من قرن من تشاركهما ملعب جوتسيبي مياتزا.

ويستلزم بناء الملعب الجديد الحصول على الموافقة النهائية من مدينة ميلانو، والتي تمتلك ملعب جوتسيبي مياتزا منذ عام 1935، بعد تسعة أعوام من افتتاحه في حي سان سيرو الواقع في الطرف الغربي من المدينة.

وتقدر تكاليف الملعب الجديد والمنشآت المحيطة بـه بمبلغ 2ر1 مليار يورو (3ر1 مليار دولار).

وقال رئيس ميلان باولو سكاروني، خلال حديثه في جامعة بوليتينكو: ”ملعب جوتسيبي مياتزا، مثلما هو الحال الآن ليس مناسبًا لفريقين كبيرين يتمتعان بطموحات كبيرة“.

وأضاف: ”نحن نحب ”سان سيرو“ ولكن وقته انتهى، يجب أن ننتهز هذه الفرصة لتحديث وإنعاش الحياة على مدار العام بمكان مثل سان سيرو“، والذي أصبح بدون هوية اليوم“.

وتحدث أليساندرو أنتونيلو المدير العام لإنتر عن هدف المشروع مؤكدًا ضرورة إشراك سكان المدينة به.

وقال أنتونيلو: ”إنه مشروع لميلانو ومواطنيها، ليس فقط لرواد الملاعب“، إن“ جوتسيبي مياتزا“ لا يفي بالمعايير الأوروبية للمساحة والرؤية والراحة“.