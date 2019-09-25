إنتر ميلان يعبر لاتسيو ويحلق في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

إنتر ميلان يعبر لاتسيو ويحلق في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

واصل فريق إنتر ميلان، صحوته وتحليقه على قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

ويدين إنتر بالفضل في تحقيق الانتصار إلى دانيلو دي أمبروزيو الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 نقاط في المركز الثامن.

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز كالياري على نابولي بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها، فاز بارما على ساسولو، وفيورنتينا على سامبدوريا بهدفين لهدف، وليتشي على سبال بثلاثة أهداف لهدف، بينما تعادل جنوة سلبيًا مع بولونيا.

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