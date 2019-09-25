إنتر ميلان يعبر لاتسيو ويحلق في صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

واصل فريق إنتر ميلان، صحوته وتحليقه على قمة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتغلب على ضيفه لاتسيو بهدف دون رد في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

ويدين إنتر بالفضل في تحقيق الانتصار إلى دانيلو دي أمبروزيو الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 23.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد إنتر ميلان إلى 15 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 7 نقاط في المركز الثامن.

انتر ميلان 1 × 0 لاتسيو | هدف دي امبروزيو #InterLazio .." pic.twitter.com/j0iQsrdNIU — اهداف المباريات ????⚽ (@qSgJbtKQcaNXkOe) September 25, 2019

وأسفرت بقية مباريات اليوم عن فوز كالياري على نابولي بهدف دون رد، وبالنتيجة ذاتها، فاز بارما على ساسولو، وفيورنتينا على سامبدوريا بهدفين لهدف، وليتشي على سبال بثلاثة أهداف لهدف، بينما تعادل جنوة سلبيًا مع بولونيا.