بيانيتش يتعرض لهتافات عنصرية خلال مباراة يوفنتوس وبريشيا بالدوري الإيطالي

تعرض البوسني ميراليم بيانيتش لاعب نادي يوفنتوس للعنصرية، خلال مباراة فريقه ضد بريشيا أمس الثلاثاء بالدوري الإيطالي.

وسجل بيانيتش هدف الفوز لفريقه أثناء اللقاء، الذي أقيم الثلاثاء، ما جعله يتعرض لهتافات عنصرية من جماهير بريشيا.

وكشفت صحيفة ”كوريري ديلو سبورت“ الإيطالية عن تعرض اللاعب إلى هتافات عنصرية من جماهير بريشيا بوصفه بكلمة ”الغجري“، في إشارة إلى أصوله.

وانتشرت العنصرية من جديد في ملاعب إيطاليا هذا الموسم، بعد تعرض البلجيكي لوكاكو إلى هتافات ضد بشرته بالإضافة إلى السنغالي كاليدو كوليبالي.

يذكر أن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم تعرض لهجوم قوي من جانب وسائل الإعلام، بسبب ضعف العقوبات الموجهة إلى الجماهير العنصرية مؤخرًا.