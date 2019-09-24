يوفنتوس يقتنص فوزًا عسيرًا من بريشيا ويعتلي صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

اعتلى نادي يوفنتوس قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم (الكالتشيو) مؤقتًا انتظارًا لما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، بتغلبه على مضيفه بريشيا بهدفين لهدف في الجولة الخامسة للمسابقة المحلية.

وشهدت المباراة غياب البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

دخل بريشيا اللقاء مهاجمًا منذ أول دقيقة في محاولة لتسجيل هدف مبكر يربك به حسابات المنافس وهو ما تحقق في الدقيقة الرابعة عبر ألفريدو دوناروما.

ومع حلول الدقيقة 40 جاء التعادل ليوفنتوس بالنيران الصديقة عبر جون شانسيلور بالخطأ في مرماه.

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، وأضاف يوفنتوس الهدف الثاني عبر البوسني ميرالم بيانيتش في الدقيقة 63.

بهذا الفوز ارتفع رصيد يوفنتوس إلى 13 نقطة في الصدارة، بينما تجمد رصيد بريشيا عند 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

بريشيا 1 : 0 يوفنتوس ، دوناروما https://t.co/4xGb3iZn8M — اهداف المباريات (@OnsidearV) September 24, 2019

بيرشيا 1 × 1 يوفنتوس | هدف عكسي 40 " ???? VIA: @FasterGoal pic.twitter.com/WLFUklxQNG — Faster Goal (@FasterG43181594) September 24, 2019