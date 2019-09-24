أهداف مباراة يوفنتوس وبريشيا.. 2-1 للسيدة العجوز (فيديو)

أهداف مباراة يوفنتوس وبريشيا.. 2-1 للسيدة العجوز (فيديو)

المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

تقدم دوناروما لاعب ناي برشيا بهدف في شباك يوفنتوس، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الثلاثاء بمنافسات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

واستلم دوناروما الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه في شباك السيدة العجوز.

وتعادل يوفنتوس مع نهاية الشوط الأول عن طريق هدف أحرزه مدافع بريشيا بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني نجح بيانيتش في إحراز الهدف الثاني من تسديدة صاروخية.

وحقق البيانكونيري الفوز في الجولة الماضية أمام هيلاس فيرونا بنتيجة (2-1).

وبريشيا فاز على أودينيزي بهدف دون رد، بالجولة الرابعة.

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