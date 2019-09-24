أهداف مباراة يوفنتوس وبريشيا.. 2-1 للسيدة العجوز (فيديو)

تقدم دوناروما لاعب ناي برشيا بهدف في شباك يوفنتوس، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين اليوم الثلاثاء بمنافسات الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

واستلم دوناروما الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد قوية محرزًا هدف التقدم لفريقه في شباك السيدة العجوز.

وتعادل يوفنتوس مع نهاية الشوط الأول عن طريق هدف أحرزه مدافع بريشيا بالخطأ في مرماه.

وفي الشوط الثاني نجح بيانيتش في إحراز الهدف الثاني من تسديدة صاروخية.

بريشيا 1 : 0 يوفنتوس ، دوناروما https://t.co/4xGb3iZn8M — اهداف المباريات (@OnsidearV) September 24, 2019

بيرشيا 1 × 1 يوفنتوس | هدف عكسي 40 " ???? VIA: @FasterGoal pic.twitter.com/WLFUklxQNG — Faster Goal (@FasterG43181594) September 24, 2019

يوفنتوس 2 × 1 بريشيا | هدف بيانيتش pic.twitter.com/NYNdlKPiXx — مجنووووووون كورة (@qSgJbtKQcaNXkOe) September 24, 2019

وحقق البيانكونيري الفوز في الجولة الماضية أمام هيلاس فيرونا بنتيجة (2-1).

وبريشيا فاز على أودينيزي بهدف دون رد، بالجولة الرابعة.