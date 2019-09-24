اليويفا يخطط لزراعة 600 ألف شجرة لمواجهة الانبعاثات الكربونية في يورو 2020

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) عن نيته تخطيط زراعة 600 ألف شجرة في 12 دولة في القارة وذلك في إطار التزام الاتحاد القاري بمواجهة الانبعاثات الكربونية الناجمة عن كثافة معدلات السفر خلال بطولة أوروبا 2020.

وستقام البطولة في 12 دولة أوروبية مختلفة بدلًا من دولة او اثنتين، كما هو معتاد في البطولات الكبرى، وذلك في الذكرى الستين لانطلاق البطولة القارية. وتمتد المدن المستضيفة من دبلن في ايرلندا وحتى باكو في أذربيجان.

وتعني هذه الصيغة زيادة معدلات سفر وتنقل المشجعين والمسؤولين واللاعبين بين أرجاء القارة بصورة كبيرة.

وقال السلوفيني ألكسندر تشيفرين رئيس اليويفا إن هذا الأسلوب في التنظيم ينفي وجود حاجة لإنشاء ملاعب كبيرة لكن تبقى هناك ضريبة بيئية يجب دفعها.

وأضاف تشيفرين أن اليويفا ينسق مع متخصصين في مجال الانبعاثات الكربونية من مؤسسة (ساوث بول) لمواجهة انبعاث ما يقدر بنحو 405 آلاف طن من الكربون بسبب سفر وانتقالات المشجعين وموظفي اليويفا لمشاهدة مباريات البطولة.

وأوضح ”يأخذ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مسؤولياته في هذا الخصوص على محمل الجد ومن الصواب مواجهة الانبعاثات الكربونية. تعاوننا مع مؤسسة (ساوث بول) سيساعد في إنشاء مشاريع طاقة متجددة سيكون لها مردود مستدام على كوكب الأرض“.

وسيزرع اليويفا 50 ألف شجرة في كل دولة من الدول 12 التي ستقام فيها مباريات البطولة.

وأوضح تشيفرين: ”أعتقد أن هذه المسألة ستساعد جميع هذه المجتمعات على الاستفادة من بطولة أوروبا 2020 التي ستقام على أراضيها“.

واتخذ قرار إقامة بطولة أوروبا 2020 في عدة دول أوروبية قبل أن يصبح تشيفرين رئيسًا للاتحاد القاري للعبة في 2016 الذي استبعد تكرار هذه الفكرة.