قرارات مهمة لليويفا أبرزها استحداث بطولة جديدة للأندية

استحدث الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، اليوم الثلاثاء، بطولة جديدة للأندية تنطلق عام 2021 تحت اسم ”يوروبا كونفرنس ليغ“ مع استمرار بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.

وقال اليويفا عقب اجتماع لجنته التنفيذية إن البطولة الأوروبية الثالثة تهدف لإعطاء الأندية فرصة المشاركة في البطولات الأوروبية.

كما أعلن اليويفا عن استضافة مدينتي سان بطرسبرغ،، وميونخ، واستاد ويمبلي، في لندن، لنهائي دوري أبطال أوروبا بدءًا من 2021.

وجاءت هذه القرارات خلال اجتماع اللجنة التنفيذية للاتحاد القاري في العاصمة السلوفينية ليوبليانا.

وسيكون نهائي نسخة 2021 هو الثاني الذي يقام في روسيا، حيث جمع الأول بين مانشستر يونايتد وتشيلسي في استاد لوزنيكي بموسكو في العام 2008.

وسيكون ختام دوري أبطال أوروبا 2022 في ميونخ وبعد 10 سنوات من استضافة الملعب ذاته للمرة الأولى مباراة بايرن أمام تشيلسي، بينما يستضيف استاد ويمبلي نهائي دوري الأبطال للمرة الثامنة.

أما نسخة العام الحالي فستقام على استاد أتاتورك في إسطنبول بتركيا وهو الأول منذ نهائي ليفربول وميلان في 2005.

دوري الأمم الأوروبية

وقرر اليويفا تعديل نظام دوري الأمم الأوروبية في نسختها الثانية التي ستقام موسم 2020/21 بحيث يتم تحديد المجموعات داخل كل مجموعة عبر قرعة ستجرى في الثالث من مارس/آذار 2020 في أمستردام.

وتتكون النسخة الجديدة من 16 فريقًا في المجموعات: الأولى، والثانية، والثالثة، و7 منتخبات في المجموعة الرابعة وذلك بناءً على ترتيب المنتخبات في النسخة الأولى الموسم الماضي.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات:

البرتغال (حامل اللقب)، وهولندا، وإنجلترا، وسويسرا، وبلجيكا، و فرنسا، وإسبانيا، وإيطاليا، و البوسنة والهرسك، وأوكرانيا، و الدنمارك، والسويد، وكرواتيا، وبولندا، وألمانيا، وأيسلندا، وسيتم تقسيمها إلى 4 مجموعات يصعد منها أول كل مجموعة مباشرة إلى قبل النهائي على أن تقام المباراة النهائية في إحدى الدول التي تأهلت إلى لقب النهائي في يونيو/حزيران المقبل.

وسينتقل الفريق الذي يتذيل مجموعته إلى القسم أو المجموعة الثانية التي تضم منتخبات: روسيا، والنمسا، وويلز، وجمهورية التشيك، واسكتلندا، والنرويج، وصربيا، وفنلندا، وسلوفاكيا، وتركيا، وجمهورية أيرلندا، وأيرلندا الشمالية، وبلغاريا، وإسرائيل، والمجر، ورومانيا.

والمجموعة الثالثة من المنتخبات تضم: اليونان، وألبانيا، والجبل الأسود، وجورجيا، ومقدونيا الشمالية، وكوسوفو، وروسيا البيضاء، وقبرص، وإستونيا، وسلوفينيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، وأرمينيان وأذربيجان، وكازاخستان، ومولدوفا.

أما المجموعة أو الدوري الأخير فيضم منتخبات: جبل طارق، وجزر فارو ولاتفيا، وليختنشتاين، وأندورا، ومالطا، وسان مارينو، وهي عبارة عن مجموعة تضم 4 منتخبات وأخرى تضم 3.