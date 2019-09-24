تقرير: كريستيانو رونالدو لم يمنح صوته لميسي أبدًا في أي جائزة فردية

كشفت صحيفة ”سبورت“ الكتالونية أن كريستيانو رونالدو، هداف يوفنتوس، لم يصوت من قبل في أي مناسبة لغريمه التقليدي ليونيل ميسي من أجل الفوز بجائزة ”الأفضل“ التابعة للاتحاد الدولي (الفيفا) أو الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة ”فرانس فوتبول“ سنويًا.

وقالت الصحيفة: إن رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد لم يحضر مراسم الحفل التي أقيمت في ميلانو داخل إيطاليا المقيم فيها بداعي وجود مشاكل عضلية، لكن الحقيقة تشير إلى علمه بعدم فوزه بالجائزة واحتلاله المركز الثالث خلف ميسي وفيرجيل فان دايك.

وتفوق قائد الأرجنتين على فان دايك مدافع ليفربول ورونالدو الفائز بالجائزة خمس مرات ليحرز الجائزة للمرة السادسة في رقم قياسي.

وفاز ميسي، المتوج بلقب دوري الدرجة الأولى الإسباني والحذاء الذهبي لأفضل هداف في أوروبا بعدما سجل 54 هدفًا في 58 مباراة في كافة المسابقات الموسم الماضي، بالجائزة آخر مرة عام 2015.

وأكدت الصحيفة ذاتها أن رونالدو شارك في التصويت ثماني مرات لجائزة الأفضل والكرة الذهبية، ولم يمنح صوته في أي مرة لميسي مقابل مرتين صوت فيهما ميسي لرونالدو وكانتا آخر عامين عقب رحيله عن ريال مدريد.