عناوين الصحف الرياضية العالمية: كريستيانو رونالدو ”يصفع“ الفيفا.. وميسي يعيد البسمة لبرشلونة (صور)

شكل فوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة the BEST المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة يوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بلقاءات منتصف الأسبوع في البطولات الكبرى، خصوصًا إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، واهتمت أيضًا بتألق الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية:

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على تتويج ليونيل ميسي بجائزة the BEST وكتبت: ”ميسي يعيد البسمة لبرشلونة“.

كما تحدثت عن تشكيل الموسم وكتبت: ”4 لاعبين من ريال مدريد في التشكيل المثالي“.

كما اهتمت بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما الذي يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الدوري الإسباني وكتبت: ”بنزيما قبل تحدي لقب هداف الليغا“.

الصحيفة تحدثت عن لقاء برشلونة وفياريال وكتبت: ”الأربع نقاط عن ريال مدريد لا تسمح بالأخطاء“.

سبورت

ركزت الصحيفة على فوز ليونيل ميسي بلقب الأفضل في العالم وكتبت: ”the BEST هناك واحد“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وفياريال في الدوري الإسباني وكتبت: ”الفوز ضروري في حضور ديمبيلي“.

الموندو ديبورتيفو

اهتمت الصحيفة بفوز الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة the BEST وكتبت: ”الأفضل“.

كما تحدثت عن لقاء برشلونة وفياريال في الليغا وكتبت: ”لا هامش للخطأ. يجب الفوز في الديار مع عودة ديمبيلي بعد غياب بسبب الإصابة“.

آس

اهتمت الصحيفة بتتويج ميسي بجائزة the BEST وكتبت: ”ميسي والليغا هما the BEST“ في إشارة لتواجد 6 لاعبين من الدوري الإسباني في التشكيل المثالي أيضًا.

كما تحدثت الصحيفة عن لقاءات الثلاثاء من الدوري الإسباني وأبرزها لقاء برشلونة وفياريال.

الصحيفة اهتمت بالمهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد وكتبت: ”بنزيما ثاني هداف في سنة 2019 في البطولات الكبرى“.

الصحف البريطانية

ذا صن

تحدثت الصحيفة عن تغريدة نشرها البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر يونايتد، اعتبرها عدة فاعلين عنصرية وكتبت: ”مناهضو العنصرية يرغبون في أن يعاقب الاتحاد الإنجليزي برناندو سيلفا“. وكانت التغريدة موجهة لزميله ميندي.

كما تحدثت عن جائزة الأفضل ”the best“ وكتبت: ”ميسي يتجاوز فرجيل فان ديك“.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

تحدثت الصحيفة عن أولمبيك مارسيليا وتألق مهاجمه الجديد الأرجنتيني داريو بينيديتو وكتبت: ”أخيرًا أولمبيك مارسيليا يملك رقم 9“.

كما أجرت حوارًا مع كومان جناح بايرن ميونخ الذي قال: ”أحس أنني متوقع“.

كما تحدثت عن الدوري الفرنسي وكتبت: ”الليغ 1 يبحث عن منفذ للضربات الثابتة“.

ليكيب

اهتمت الصحيفة بلقاءات الدوري الفرنسي ليوم الثلاثاء وهي لقاءات ديجون ومارسيليا ونيس أمام موناكو وسانت إيتيان وميتز.

كما اهتمت بكأس العالم للرغبي ومشوار المنتخب الفرنسي.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلي سبورت

ركزت الصحيفة على لقاء بريشيا ويوفنتوس الذي يشهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحضور المهاجم الإيطالي المشاغب ماريو بالوتيلي.

كما تحدثت عن إنتر ميلان وكتبت: ”أنتر كونتي والرقم القياسي“.

كما اهتمت بمستوى الفرنسي فرانك ريبيري رفقة فيورنتينا في تجربته الجديدة.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن مواجهة يوفنتوس لبريشيا في الدوري الإيطالي في غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو وكتبت: ”امتحان ليوفنتوس“.

كما تحدثت عن غياب رونالدو عن حفل الفيفا وكتبت: ”رونالدو يصفع الفيفا“.