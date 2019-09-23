أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. كاسياس يدعم زيدان ونيمار في حملة إعلانية لشركة عطور (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي..

توني كروس: معركة كبيرة أمس

نشر توني كروس لاعب نادي ريال مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية من مباراة الأمس التي جمعت بين الملكي وإشبيلية بالدوري الإسباني والذي انتهى بفوز الريال بهدف دون رد، وعلّق أعلى الصورة: ”معركة كبيرة أمس“.

آدريان ميغيل: انتظرت كثيرًا اللحظة المناسبة

نشر آدريان ميغيل حارس مرمى نادي ليفربول صورة لإحدى تصدياته بالأمس في اللقاء الذي جمع بين الريدز وتشيلسي والذي انتهى بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

واستعان اللاعب بكلمات الكاتب البرازيلي باولو كويلو حيث علّق ”كانت الحياة دائمًا مسألة انتظار اللحظة المناسبة للعمل“.



محمد صلاح يستعرض تألقه أمام تشيلسي

نشر محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي صورًا له عبر صفحته الشخصية من مباراة الأمس أمام نادي تشيلسي بالدوري الإنجليزي، والذي حرص على استعراض أبرز اللقطات التي قدّمها بالأمس.

أوزيل: تحلَّ دائمًا بالإيمان

نشر مسعود أوزيل لاعب آرسنال الإنجليزي صورة له بقميص ناديه عقب الانتصار الكبير الذي حققه الفريق بالأمس على أستون فيلا بالدوري الإنجليزي والذي انتهى بفوز الغانرز 3/2، وعلّق أعلى الصورة ”تحلَّ دائمًا بالإيمان“.



ثيو هيرنانديز: الميلان سينهض مجددًا

فيما نشر ثيو هيرنانديز لاعب نادي ميلان الإيطالي صورة له بقميص ناديه، وحرص على الشد من أزر زملائه عقب الخسارة التي لحقت بالفريق في آخر لقاءاته أمام نادي الإنتر في ديربي الميلان بالدوري الإيطالي، حيث علّق ”انهض يا ميلان مرة أخرى“.

خوسيه خيمينيز يعلن استعداده للقاء مايوركا

نشر خوسيه ماريا خيمينيز لاعب نادي أتلتيكو مدريد الإسباني صورة له عبر صفحته الشخصية من مركز التأهيل الذي يؤدي فيه تدريباته الخاصة استعدادًا للعودة للتدريبات.

وأعلن اللاعب جاهزيته للقاء القادم أمام نادي ريال مايوركا حيث علّق ”تدريب خاص في مركز الكالا دي هيناريس الرياضي استعدادًا للقاء مايوركا“.

ماتس هاملز: سنعود للانتصارات في الجولة القادمة

نشر ماتس هاملز لاعب نادي بروسيا دورتموند صورة له بقميص ناديه وحرص اللاعب على الاعتذار لجماهيره عقب التعادل بالأمس أمام نادي آينتراخت فرانكفورت بهدفين لكل فريق. وعلًق اللاعب أعلى الصورة: ”لسوء الحظ، نقطة واحدة فقط بالنسبة لنا أمس، سنحاول العودة إلى السبت“.

نيمار في حملة اعلانية لإحدى شركات العطور

شارك نيمار دا سيلفا لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في حملة إعلانية لإحدى شركات العطور الفرنسية.

نشر اللاعب فيديو له كترويج للمنتج، وعلّق أعلى الفيديو ”إنها جديدة وجريئة، أفضل عطر يمكنك استخدامه“.



كاسياس يدعم زيدان

حرص إيكر كاسياس حارس مرمى نادي ريال مدريد السابق على دعم زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي، حيث قال عبر صفحته الشخصية: ”زيدان هو الأكبر، سوف يجادل البعض إذا كان لديه قدرة، لن يكون هناك حديث عن بديل محتمل على مقاعد البدلاء، كما أنه لم يتم إجراء إدارة سيئة للنادي للمراهنة مع الأشخاص المخضرمين الذين يمكن إشباعهم بالنجاحات“.



رينارد يحتفل بالعيد الوطني للسعودية

شارك هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي فرحة أبناء المملكة بالعيد الوطني الـ89 حيث قال عبر صفحته الشخصية: ”يوم وطني سعيد“.