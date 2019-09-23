نتائج حفل The Best.. ليونيل ميسي أفضل لاعب ويورغن كلوب المدرب الأفضل وأليسون باكير أحسن حارس مرمى

تُوِّج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، بجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم (The Best)، الإثنين، في الحفل الذي أُقيم في مدينة ميلانو الإيطالية.

وتفوق ميسي، البالغ من العمر 32 عامًا، على النجمين، البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، والهولندي فيرجيل فان دايك لاعب ليفربول الإنجليزي.

وجاء تتويج ميسي بالجائزة، بعدما قاد برشلونة للقب الدوري الإسباني، إضافة إلى الصعود لنهائي كأس إسبانيا، وإلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل ميسي 51 هدفًا وصنع 22 في 50 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي.

كما قاد ميسي منتخب بلاده الأرجنتين للمركز الرابع في كأس كوبا أمريكا التي استضافتها البرازيل.

وفيما يلي قوائم الفائزين بجوائز الأفضل (The Best):

جائزة أفضل مدرب:

نال المدرب الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي ، بجائزة أفضل مدرب في العالم للعام 2019، متفوقًا على بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، وماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام..

جائزة بوشكاش لأفضل هدف:

فاز دانييل زسوري، بجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العالم لعام 2019.

جائزة أفضل حارس مرمى:

البرازيلي أليسون باكير، حارس مرمى ليفربول الإنجليزي.

جائزة أفضل مشجع:

سيلفيا جريكووابنها بالتبني مشجعة وفيّة لنادي بالميراس، وتتولى وصف كل شيء لابنها الذي ولد فاقدًا للبصر

جائزة أفضل مدربة:

جيل إليس، مدربة منتخب أمريكا للسيدات.

جائزة أفضل لاعبة:

ميغان رابينوي،لاعبة المنتخب الأمريكي ونادي رين الأمريكي.

جائزة أفضل حارسة مرمى:

الهولندية ساري فان، حارسة مرمى نادي آرسنال الإنجليزي.

جائزة الروح الرياضية:

مارسيلو بيلسا، مدرب ليدز يونايتد الإنجليزي.

التشكيلة المثالية للعام 2019:

حراسة المرمى: أليسون باكير.

الدفاع: ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، وسيرجيو راموس (ريال مدريد)، وفيرجيل فان دايك (ليفربول)، ومارسيلو (ريال مدريد).

الوسط: لوكا مودريتش (ريال مدريد) – فرينكي دي يونغ (برشلونة.

–

الهجوم: كيليان مبابي (باريس سان جيرمان)، وليونيل ميسي (برشلونة)، وإيدن هازارد (ريال مدريد)، وكريستيانو رونالدو (يوفنتوس).