صحيفة تكشف التشكيلة المثالية لـ The Best (صورة)

كشفت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية التشكيلة المثالية للموسم الماضي، في جوائز The BEST التي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلال حفل الليلة في ميلانو الإيطالية.

وسيطر ريال مدريد على التشكيلة بـ4 لاعبين، ثم برشلونة ويوفنتوس وليفربول بلاعبين اثنين، ولاعب من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي:

حارس المرمى: البرازيلي أليسون باكير (ليفربول).

الدفاع: الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس)، البرازيلي مارسيلو والإسباني سيرجيو راموس (ريال مدريد)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول).

الوسط: الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة)، الكرواتي لوكا مودريتش والبلجيكي إدين هازارد (ريال مدريد).

الهجوم: الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).