الدوري الإسباني.. ريال مدريد يتعافى وبرشلونة وأتلتيكو مدريد يتخبطان

تعافى ريال مدريد من آثار هزيمة كبيرة 0/3 أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا ليقدم أداء شجاعًا على ملعب سانشيز بيزخوان ويفوز 1/0، ويتقاسم صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وتأثر إشبيلية برحلته الطويلة إلى باكو في الدوري الأوروبي الخميس الماضي، ولم يظهر في أفضل حالاته بينما لعب ريال مدريد بقوة وتماسك.

ولأول مرة منذ أغسطس اب 2016 نجح ريال مدريد في حصار فريق منافس في الدوري بقوة وحرمه حتى من تسديد كرة واحدة على المرمى طيلة المباراة.

وقال المدرب الفرنسي زين الدين زيدان: ”قدمنا أداءً رائعًا طيلة 90 دقيقة وعلى ملعب صعب. هذه أكثر مباراة أسعدتني منذ أن عدت لتدريب الفريق (في مارس الماضي)“.

وأضاف ”مرّت علينا أوقات صعبة لكن تماسك الفريق كان رائعًا“.

برشلونة يعاني

وعلى النقيض من ذلك، تعثر برشلونة وتلقى خسارة مفاجئة 0/2 على ملعب غرناطة السبت الماضي. ولم يقدم برشلونة نتائج طيبة خارج ملعبه منذ أبريل نيسان الماضي، وأظهرت الخسارة الأخيرة عدم وجود مؤشرات لتجاوز هذه المسألة.

وتعادل الفريق الكتالوني 3 مرات وخسر 5 مباريات من آخر 8 مواجهات خارج ملعبه بما في ذلك الخسارة 0/4 أمام ليفربول في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا والهزيمة من فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا.

وفي غرناطة أخفق برشلونة في صناعة العديد من الفرص واستسلم للهزيمة رغم عودة القائد ليونيل ميسي في أول مشاركة له في الدوري بعد إصابة في ربلة الساق.

وقال المدرب إرنستو غالفيردي: ”أشعر بقلق؛ لأن برشلونة لا يحقق نتائج طيبة خارج ملعبه“.

وأضاف ”لم نحقق أي انتصار في 4 مباريات خاضها الفريق خارج أرضه في الدوري هذا الموسم، وهي إشارة إلى أن الفريق ليس في أفضل حالاته“.

أما فالنسيا فرغم فوزه على تشيلسي الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا منتصف الأسبوع، فإن جمهور الفريق لا يزال يشعر بالغضب تجاه المالك بيتر ليم بسبب إقالة المدرب مارسيلينو.

واستغنى النادي عن مارسيلينو في 11 سبتمبر أيلول، رغم فوزه بكأس إسبانيا ومساعدة الفريق في احتلال المركز الرابع في الدوري للموسم الثاني على التوالي.

وغضب اللاعبون والجمهور من قرار الإقالة ورفع المشجعون لافتات تطالب ليم بالرحيل الأحد الماضي.

وتعثر الفريق بقيادة المدرب الجديد ألبرت سيلادس وتعادل 1/1 أمام ليغانيس متذيل الترتيب ليحتل المركز الثاني عشر.

ويبرز اسم أتلتيك بلبباو بوصفه الفريق الأبرز على ملعبه فلم ينجح أي فريق آخر في تحقيق نتائج أفضل منه على أرضه منذ أكتوبر تشرين الأول 2018.

وتغلب أتلتيك بلبباو 2/0 على ألافيس الأحد الماضي، ليتصدر الدوري برصيد 11 نقطة من 5 مباريات دون أن يخسر أي مباراة على ملعبه للمرة 17 على التوالي في الدوري الإسباني حتى الآن.

وسدد راؤول غارسيا ركلة جزاء وسجل إيكر مونيان في الشوط الثاني من مسافة قريبة ليحقق الفريق المنتمي لإقليم الباسك انتصارًا مريحًا على ملعبه في سان ماميس.

وبدت الفرصة سانحة أمام أتلتيكو مدريد بطل إسبانيا 2014 للتألق هذا الموسم واستغلال فرصة تراجع أداء ريال مدريد وبرشلونة.

وبدا فريق المدرب دييغو سيميوني على المسار الصحيح حين حقق 3 انتصارات في 3 مباريات، لكن الخسارة أمام ريال سوسيداد والتعادل دون أهداف أمام سيلتا فيغو السبت الماضي، أظهرا أن الفريق يعاني هو الآخر.

وأتلتيكو مدريد واحد من 4 فرق تملك نفس الرصيد بـ10 نقاط في الدوري حتى الآن.