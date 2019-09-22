نابولي يقسو على ليتشي وفوز مثير لروما في الدوري الإيطالي (فيديو)

حقق نابولي 3 نقاط ثمينة بفوزه 4/1 على مضيفه ليتشي، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي، على ملعب فيا دل ماري.

ووقع الإسباني فيرناندو لورينتي الهدف الأول لنابولي في الدقيقة 28، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأضاف لورنزو إنسيني الهدف الثاني لنابولي في الدقيقة 40 من علامة الجزاء.

وعزز فابيان رويز تقدم نابولي بالهدف الثالث في الدقيقة 52، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وسجل ماركو مانكوسو الهدف الوحيد لليتشي من ركلة جزاء في الدقيقة 61.

وعاد فيرناندو لورينتي وسجل الهدف الثاني له والرابع لنابولي في الدقيقة 82.

وفي مباراة أخرى تغلب روما 2/1 على بولونيا، وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 49، بتوقيع أليكساندر كولاروف ووقع نيكولا سانسوني هدف التعادل لبولونيا في الدقيقة 54.

وانتزع إدين دجيكو هدف الفوز لروما في الدقيقة 90+4.

.ورفع الفوز رصيد نابولي إلى 9 نقاط في المركز الثالث، بفارق 3 نقاط عن إنتر ميلان المتصدر، في حين يملك روما 8 نقاط في المركز الرابع.

وتجمد رصيد ليتشي عند 3 نقاط في المركز الثامن عشر، مقابل 7 نقاط لبولونيا في المركز الخامس..

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