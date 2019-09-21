ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز إنتر ميلان على ميلان.. ويوفنتوس أمام فيرونا (صورة)

حسم فريق إنتر ميلان، يوم السبت، ديربي الغضب ”ديربي ميلانو“ لصالحه عقب الفوز على مضيفه اي سي ميلان بهدفين دون رد في الجولة الخامسة للدوري الإيطالي.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الإنتر إلى 12 نقطة محافظًا على الصدارة، بينما تجمد رصيد آسي ميلان عند 6 نقاط في المركز التاسع.

تسيد الحذر الدقائق الأولى من اللقاء، وانحصر اللعب في وسط الملعب أغلب فترات الشوط الأول.

وبمرور الوقت، تبادل الفريقان الهجمات في محاولة لتسجيل هدف التقدم وتوالت الفرص الضائعة من الجانبين لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وتغيرت الأمور كثيرًا في شوط المباراة الثاني عن سابقه، حيث بادر الانتر بالتسجيل في الدقيقة 49 عن طريق الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وفي الوقت الذي بحث فيه آسي ميلان عن التعادل، أضاف البلجيكي روميلو لوكاكو الهدف الثاني للإنتر في الدقيقة 78 ليخرج الضيوف فائزين باللقاء.

وفي وقت سابق، أحرز آرون رامسي وكريستيانو رونالدو هدفين ليقودا يوفنتوس لقلب تأخره إلى فوز 2-1 على ضيفه فيرونا في تورينو في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم السبت.