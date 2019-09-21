إنتر ميلان يهزم ميلان بثنائية ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

إنتر ميلان يهزم ميلان بثنائية ويحافظ على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

اقتنص إنتر ميلان فوزًا مستحقًا على غريمه ميلان، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما بملعب سان سيرو، ضمن لقاءات الأسبوع الرابع من الدوري الإيطالي.

افتتح مارسيلو بروزوفيتش النتيجة بالدقيقة 49، وضاعف روميلو لوكاكو النتيجة في الدقيقة 78.

ورفع النيراتزوري رصيده إلى 12 نقطة بالمركز الأول بترتيب الكالتشيو، وتجمد رصيد الروسونيري عند 6 نقاط بالمركز الثامن.

وفي الدقيقة 49، تقدم بروزوفيتش بالهدف الأول لإنتر ميلان، بعد تسديدة من على حدود المنطقة ارتطمت بأقدام مدافع ميلان وسكنت الشباك، ليلغيه الحكم بداعي التسلل على مارتينيز قبل أن يعود لتقنية الفيديو ويقرر احتساب الهدف.

وضاعف لوكاكو النتيجة في الدقيقة 78، بعد عرضية ممتازة من نيكولو باريلا من الجانب الأيسر، ارتقى لها لوكاكو أعلى من الجميع وأسكن الكرة الشباك برأسية متقنة.

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