يوفنتوس يقتنص فوزًا صعبًا من هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي

اقتنص يوفنتوس فوزًا بشق الأنفس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لهدف اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

تقدم فيرونا بهدف سجله ميغيل فيلوسو بالدقيقة 20، ورد اليوفي بثنائية سجلهما آرون رامسي وكريستيانو رونالدو بالدقيقتين 31 و49.

رفع فريق السيدة العجوز رصيده إلى 10 نقاط في صدارة جدول الترتيب ”مؤقتًا“، بينما تجمد رصيد هيلاس فيرونا عند 4 نقاط في المركز الثاني عشر.

الدقيقة 19 تحتسب ركلة جزاء لهيلاس فيرونا يهدرها صموئيل دي كارمين، ترتد من القائم وتسدد من جديد في القائم.

تعود الكرة من جديد للقائد فيلوسو صاحب الخبرة الكبيرة، ويسدد بقوة صاورخية كادت أن تمزق شباك بوفون.

آرون رامسي وفي مشاركته أساسيًا لأول مرة، يصوب بقوة من مسافة بعيدة، ترتطم الكرة بمدافع فيرونا، وتتحول إلى هدف التعادل ليوفنتوس عند الدقيقة 31.

الشوط الثاني دخل يوفنتوس بقوة لتسجيل الهدف الثاني، ليأتي بعد 4 دقائق فقط من عودة الفريقين للملعب، عن طريق كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء، حصل عليها خوان كوادرادو.