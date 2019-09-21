أهداف مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا.. 2-1 لـ“اليوفي“ (فيديو)

سجل ميغيل فيلوسو الهدف الأول لفريق هيلاس فيرونا في شباك نظيره يوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”أليانز ستاديوم” ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.

وفي الدقيقة 31 يتعادل لليوفي آرون رامسي من تصويبة قوية.

وفي الدقيقة 49 يسجل كريستيانو رونالدو الثاني لليوفي من ضربة جزاء.

Juventus in vantaggio, Il secondo goal è stato realizzato da Cristiano!!!

pic.twitter.com/DZF9N5dWMH — Fahad???? (@if24hd__) September 21, 2019

يملك يوفنتوس 7 نقاط تجعله في المرتبة الثالثة بفارق نقطتين عن الأول إنترميلان، ويتواجد هيلاس فيورنا في المرتبة الـ11 برصيد 4 نقاط.

ويملك يوفنتوس رقمًا لا يصدق في مواجهاته السابقة ضد هيلاس فيرونا، حيث لم يسبق له الهزيمة أمامه في بطولة الدوري الإيطالي عندما تقام المباراة على ملعب السيدة العجوز.

وخاض يوفنتوس 28 مباراة على ملعبه ضد هيلا فيرونا على صعيد بطولة الدوري، محققًا 24 انتصارًا وبدون أي هزيمة، بينما خيّم التعادل في 4 مباريات فقط، وهذه إحصائية كفيلة أن تزرع الرعب لدى الضيوف قبل مباراة اليوم.

وخلال آخر 11 مباراة زار فيها هيلاس فيرونا ملعب يوفنتوس، حقق الأخير الفوز في جميع المباريات، محرزًا 25 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وكانت آخر مرة لم يحقق فيها الفوز في موسم 1987-88، حيث انتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي.