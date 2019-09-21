أهداف مباراة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا.. 2-1 لـ“اليوفي“ (فيديو)

سجل ميغيل فيلوسو الهدف الأول لفريق هيلاس فيرونا في شباك نظيره يوفنتوس، في المباراة التي تجمع الفريقين، مساء اليوم السبت، على ملعب ”أليانز ستاديوم” ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي.
#يوفنتوس_فيرونا
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول فيرونا الأول HD … رااااااااااااااااااااااااااااااااااااااائع ????????????????@i7S8R via pic.twitter.com/piDqsjc195
— صـقـر أهـداف S8R (@Hd2008S8r) September 21, 2019
وفي الدقيقة 31 يتعادل لليوفي آرون رامسي من تصويبة قوية.
#يوفنتوس_فيرونا
جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول التعادل لـ يوفنتوس 1-1 " رامزي " @i7S8R via pic.twitter.com/yLmVaLxuHg
— صـقـر أهـداف S8R (@Hd2008S8r) September 21, 2019
وفي الدقيقة 49 يسجل كريستيانو رونالدو الثاني لليوفي من ضربة جزاء.
Juventus in vantaggio, Il secondo goal è stato realizzato da Cristiano!!!
pic.twitter.com/DZF9N5dWMH
— Fahad???? (@if24hd__) September 21, 2019
يملك يوفنتوس 7 نقاط تجعله في المرتبة الثالثة بفارق نقطتين عن الأول إنترميلان، ويتواجد هيلاس فيورنا في المرتبة الـ11 برصيد 4 نقاط.
ويملك يوفنتوس رقمًا لا يصدق في مواجهاته السابقة ضد هيلاس فيرونا، حيث لم يسبق له الهزيمة أمامه في بطولة الدوري الإيطالي عندما تقام المباراة على ملعب السيدة العجوز.
وخاض يوفنتوس 28 مباراة على ملعبه ضد هيلا فيرونا على صعيد بطولة الدوري، محققًا 24 انتصارًا وبدون أي هزيمة، بينما خيّم التعادل في 4 مباريات فقط، وهذه إحصائية كفيلة أن تزرع الرعب لدى الضيوف قبل مباراة اليوم.
وخلال آخر 11 مباراة زار فيها هيلاس فيرونا ملعب يوفنتوس، حقق الأخير الفوز في جميع المباريات، محرزًا 25 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط، وكانت آخر مرة لم يحقق فيها الفوز في موسم 1987-88، حيث انتهت المباراة حينها بالتعادل السلبي.