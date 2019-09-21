بعدما حاول بيعه.. يوفنتوس يفكر في تجديد عقد غونزالو هيغواين

كشفت تقارير صحفية إيطالية، السبت، أن إدارة نادي يوفنتوس تفكر في تجديد عقد المهاجم الأرجنتيني غونزالو هيغواين، رغم أنها حاولت بيع اللاعب في سوق الانتقالات الصيفي.

وأعار يوفنتوس لاعبه هيغواين مرتين، الموسم الماضي، إلى ميلان وتشيلسي، عقب التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لكن يبدو أن اللاعب الأرجنتيني سيكون له دور مع مدربه ماوريسيو ساري.

وبحسب موقع ”كالتشيو ميركاتو“، فإن هيغواين أثار إعجاب الجميع في يوفنتوس منذ عودته، ونجح في إثبات قدراته مع البيانكونيري، وهو ما دفع مسؤولي الفريق للتفكير في تجديد عقده.

وأضاف الموقع أن هيغواين، البالغ من العمر 31 عامًا، يخطط للعب في الأرجنتين، بعد الرحيل عن يوفنتوس، إذ يريد العودة إلى ريفر بليت قبل اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وسبق أن لعب هيغواين تحت قيادة ماوريسيو ساري في نابولي موسمًا واحدًا، وسجل 38 هدفًا وصنع 3 في 42 مباراة في جميع المسابقات، ثم عمل معه في تشيلسي 6 أشهر.

وينتهي العقد الحالي لهيغواين مع يوفنتوس صيف العام 2021، علمًا بأن اللاعب الأرجنتيني سجل للفريق 56 هدفًا وصنع 13 في 109 مباريات.