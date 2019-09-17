مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد.. انفعال شديد من هيغواين بعد إهانته في التدريبات (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانفعال النجم الأرجنتيي غونزالو هيغواين في تدريبات يوفنتوس استعدادًا لملاقاة أتلتيكو مدريد، بطريقة غاضبة، بعد أن شعر بالحرج.

وخلال التقسيمة في التدريبات فشل اللاعب في الحصول على الكرة، ليقوم اللاعبون بالاحتفال بهزيمته، فانتاب اللاعب غضب شديد، وانهال على لوحة الإعلانات بجانب الملعب ليحطمها.

وقام مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي في النهاية إلى سحب هيغواين بعيدًا عن لوحة الإعلانات التي لا حول لها ولا قوة.. وسرعان ما استعاد اللاعب هدوءه.

Someone stole Gonzalo Higuain’s Big Mac and he completely lost it in training. pic.twitter.com/Y3Xo12DATS — 360Sources (@360Sources) September 17, 2019

وكان ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، قد كشف عن قائمة فريقه المسافرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لملاقاة أتلتيكو مدريد، بملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وشهدت قائمة يوفنتوس تواجد غونزالو هيغواين، وميراليم بيانيتش ودانيلو، الذين عانوا من إصابات في المباراة الأخيرة أمام فيورنتينا، قبل تأكد جاهزيتهم.

في حين غاب دوغلاس كوستا للإصابة، مع استمرار غياب المصاب كيليني، والمستبعَدان من قائمة دوري الأبطال، ماندزوكيتش وكان.