مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد.. انفعال شديد من هيغواين بعد إهانته في التدريبات (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لانفعال النجم الأرجنتيي غونزالو هيغواين في تدريبات يوفنتوس استعدادًا لملاقاة أتلتيكو مدريد، بطريقة غاضبة، بعد أن شعر بالحرج.

وخلال التقسيمة في التدريبات فشل اللاعب في الحصول على الكرة، ليقوم اللاعبون بالاحتفال بهزيمته، فانتاب اللاعب غضب شديد، وانهال على لوحة الإعلانات بجانب الملعب ليحطمها.

وقام مدافع يوفنتوس ليوناردو بونوتشي في النهاية إلى سحب هيغواين بعيدًا عن لوحة الإعلانات التي لا حول لها ولا قوة.. وسرعان ما استعاد اللاعب هدوءه.

Someone stole Gonzalo Higuain’s Big Mac and he completely lost it in training. pic.twitter.com/Y3Xo12DATS

— 360Sources (@360Sources) September 17, 2019