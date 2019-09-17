ساري يكشف عن قائمة مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشف ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس، عن قائمة فريقه المسافرة إلى العاصمة الإسبانية مدريد، استعدادًا لملاقاة أتلتيكو مدريد، بملعب واندا ميتروبوليتانو، في الجولة الافتتاحية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وتبدأ المباراة غدًا الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية.

وشهدت قائمة يوفنتوس تواجد غونزالو هيغواين، ميراليم بيانيتش ودانيلو، الذين عانوا من إصابات في المباراة الأخيرة أمام فيورنتينا، قبل تأكد جاهزيتهم.

فيما غاب دوغلاس كوستا للإصابة، مع استمرار غياب المصاب كيليني، والمستبعدين من قائمة دوري الأبطال، ماندزوكيتش وكان.

وجاءت قائمة اليوفي كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بنسوليو، بوفون.

خط الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

خط الوسط: بيانيتش، خضيرة، رامزي، ماتويدي، رابيو، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيغواين، بيرنارديسكي.