تهديدات بهجوم على كريستيانو رونالدو وابتزاز رئيس النادي‎.. تفاصيل مثيرة في قضية ألتراس يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية تفاصيل التحقيقات الخاصة بقضية ألتراس نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث ألقت الشرطة القبض على 12 من قيادات الجماعة في مدينة تورينو، ولا يزال البحث جاريًا عن 37 آخرين موزعين على بعض المدن الإيطالية الأخرى.

وأشارت صحيفة ”كويري ديلو سبورت“ الإيطالية، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إلى أن مسؤولي يوفنتوس تعرضوا لعمليات ابتزاز واسعة النطاق من جانب قيادات الألتراس.

وقالت: ”قيادات الألتراس كانت تهدد إدارة يوفنتوس بأنها ستقوم بترديد هتافات عنصرية إذا لم يحصلوا على تذاكر مجانية للمباريات“.

وأكدت صحيفة ”لاستامبا“ وجود تلك التهديدات التي وصلت إلى مرحلة خطيرة بالفعل، حيث كانت قيادات الألتراس تريد الحصول على 130 تذكرة خلال رحلة يوفنتوس إلى هولندا لمواجهة أياكس أمستردام في دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، وعندما حصلوا على 50 تذكرة فقط صدرت تهديدات بالقتل من جانب الألتراس ضد إدارة اليوفي.

من جانبها، قالت صحيفة ”لاريبوبليكا“ إن الهجوم طال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أيضًا، وذلك خلال مراسم تقديمه العام الماضي في ملعب ”أليانز ستاديوم“ في تورينو.

وأشارت إلى أن قيادات الألتراس قاطعت تلك المراسم لعدم حصولها على تصاريح مجانية بالدخول، إلا أن بعض المنتمين للجماعة حرصوا على الحضور، وعندما قام رونالدو بركل الكرة تجاه المدرجات وجهها ناحية الجماهير العادية وليس الألتراس، مما دفع بعضهم إلى القول: ”يبدو أن رونالدو لا يعلم كيف تسير الأمور هنا“.

وأشارت إلى أن التهديدات وصلت إلى رئيس النادي أندريا أنييلي، من خلال تهديده بفضح تفاصيل بعض لقاءاته مع رؤساء أندية إيطالية أخرى، ومن بينها إنتر ميلان، ووصل الابتزاز إلى التهديد بالاعتداء الجسدي عليه.