عناوين الصحف الرياضية العالمية: ”اختبار“ صفقات ريال مدريد.. وبرشلونة يفتتح مجموعة الموت.. ميسي يقرر (صور)

شكلت عودة لقاءات دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد والاحتفالات في إسبانيا بمنتخب كرة السلة الفائز بكأس العالم أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية الصادرة اليوم الثلاثاء.

كما اهتمت الصحف بمصير مشاركة ميسي رفقة برشلونة وغيابات ريال مدريد وأزمة فالنسيا وبداية فرانك لامبارد.

ونستعرض أبرز عناوين الصحف الرياضية العالمية :

الصحف الإسبانية

ماركا

ركزت الصحيفة على الاحتفال في مدريد بأبطال العالم لكرة السلة لاعبي المنتخب الإسباني وكتبت ”احتفال“.

كما تحدثت عن لقاءات دوري الأبطال حيث يواجه فالنسيا فريق تشيلسي وكتبت ”سيلاديس أمام الضغوط“.

بينما كتبت عن لقاء بروسيا دورتموند وبرشلونة: ”ميسي يقرر إن كان سيلعب“.

واهتمت بلقاء باريس سان جيرمان وريال مدريد وكتبت: ”ساعة الصفقات الجديدة حلت“.

كما تحدثت عن لقاء أتلتيكو مدريد ويوفنتوس وكتبت: ”كوكي يدعو لقوة واندا ميتروبوليتانو“.

سبورت

ركزت الصحيفة على دوري أبطال أوروبا وبداية برشلونة بمواجهة بروسيا دورتموند الألماني وكتبت: ”الأبطال مع ميسي“ و“إينسو فاتي على أعتاب رقم قياسي“.

كما تحدثت عن احتفالات الجماهير في مدريد بأبطال كأس العالم لكرة السلة لاعبي المنتخب الإسباني.

كما تحدثت عن الأزمة الداخلية في فالنسيا قبل مواجهة الفريق لتشيلسي في دوري الأبطال.

الموندو ديبورتيفو

ركزت الصحيفة على الأبطال في غلافها الرئيسي من خلال شقين الأول الاحتفال بأبطال العالم في كرة السلة المنتخب الإسباني بحضور آلاف المشجعين والثانية دوري الأبطال وبداية برشلونة حيث كتبت: ”برشلونة يفتتح مجموعة الموت في ألمانيا مع ميسي متاح“.

كما تحدثت عن لقاء فالنسيا وتشيلسي وكتبت ”فالنسيا بداية معقدة وسط حرب داخلية“.

آس

خصصت الصحيفة غلافها لبداية دوري أبطال أوروبا في موسمه الجديد وكتبت: “ صاحبة الجلالة دوري الأبطال“ و“مانشستر سيتي وليفربول وبرشلونة وريال مدريد المرشحون الكبار للفوز“.

كما تحدثت عن الاستقبال الكبير لأبطال العالم في كرة السلة المنتخب الإسباني في شوارع مدريد وإصابة البرازيلي مارسيلو وغيابه عن ريال مدريد في لقاء باريس سان جيرمان.

الصحف البريطانية

ذا صن

ركزت الصحيفة على بداية الفرق الإنجليزية في دوري الأبطال وكتبت عن ليفربول: ”كلوب يحذر بكون فريقه قادرًا على تحقيق الإنجاز رغم كونه لم يرتكب جنونًا في سوق الانتقالات“.

بينما كتبت عن تشيلسي ”ليلة عظيمة تنتظر فرانك لامبارد“ لكونه يبدأ مشواره كمدرب في المسابقة.

كما اهتمت الصحيفة بتمديد عقد الحارس الإسباني دافيد دي خيا مع فريقه مانشستر يونايتد وتعادل أستون فيلا وويستهام في ختام الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

الصحف الفرنسية

فرانس فوتبول

خصصت المجلة الشهيرة عددها الأسبوعي لملف خاص عن دوري أبطال أوروبا وتحدثت عن برنامج اللقاءات وملفات حول ليفربول بطل النسخة الماضية وأبرز اللاعبين والمرشحين للفوز باللقب.

ليكيب

ركزت الصحيفة على بداية الفرق الفرنسية في دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف ليون زينت الروسي ويرحل ليل لمواجهة أياكس الهولندي وكتبت: ”أوروبا دون عقدة نقص“.

الصحف الإيطالية

كورييه ديلو سبورت

ركزت الصحيفة على عودة دوري الأبطال وكتبت: ”لعبة النجوم“ كما اهتمت ببداية الفرق الإيطالية وكتبت: ”دعونا نستمتع بنابولي وإنتر ميلان“ اللذين يواجهان سلافيا براغ التشيكي وليفربول الإنجليزي.

كما اهتمت باعتقال مشجعين ليوفنتوس بمساعدة الفريق.

توتو سبورت

تحدثت الصحيفة عن خسارة تورينو أمام ليتشي وفقدانه فرصة مشاركة إنتر ميلان الصدارة وكتبت: ”هل هذه تورينو؟“.

كما اهتمت بلقاءات دوري الأبطال وكتبت: ”نابولي ليلة الأبطال مع ليفربول“، وتحدثت أيضًا عن مواجهة إنتر ميلان بملعبه أمام سلافيا براغ التشيكي.

كما اهتمت باعتقال مشجعين ليوفنتوس بمساعدة الفريق وكتبت: ”افعلوا مثل يوفنتوس“.