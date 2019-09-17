يوفنتوس يخطط لخطف لاعب باريس سان جيرمان مجانا

أشارت تقارير صحفية إيطالية وفرنسية إلى أن يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي يعتزم التعاقد مع البلجيكي توماس مونييه لاعب باريس سان جيرمان مجانًا بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.

وقال موقع le10sport الفرنسي يوم الثلاثاء إن ”يوفنتوس يعتزم التفاوض قريبًا مع مونييه للاتفاق معه على الانتقال للفريق الإيطالي مجانًا الصيف المقبل“.

ويحق للدولي البلجيكي التفاوض مع أي ناد يريد في يناير/كانون الثاني المقبل إذْ دخل عامه الأخير في عقده مع النادي الباريسي.

ولم يبرم باريس سان جيرمان عقدًا جديدًا مع مونييه؛ ما يعني إمكانية حدوث ما يريده يوفنتوس بخطف اللاعب البلجيكي الذي يسعى خلفه العديد من الأندية في ظل انتهاء عقده.

وتعاقد يوفنتوس مع العديد من اللاعبين مجانًا وبينهم الويلزي آرون رامسي لاعب وسط آرسنال الذي انتقل إلى اليوفي الصيف الماضي مجانًا وكذلك أدريان رابيو زميل مونييه السابق.

إلى ذلك، اعترف ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان بأنه لم يتم حل كافة الخلافات مع مواطنه البرازيلي نيمار، لكنه يريد أن ينتهي الحديث المستمر حول اللاعب.

وبعد إخفاقه في تحقيق رغبته بالعودة إلى برشلونة الصيف الماضي شارك نيمار للمرة الأولى هذا الموسم مع سان جيرمان في الفوز على ستراسبورغ في الدوري الفرنسي يوم السبت الماضي.

وتعرض المهاجم البرازيلي لصيحات استهجان من جماهير استاد ”بارك دي برينس“ مع كل لمسة له للكرة تقريبا لكنه سجل هدف الفوز لسان جيرمان بركلة خلفية مزودوجة رائعة في الدقيقة 92 من المباراة.

وقال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا بعد المباراة إنه يتوقع أن يخوض كل مباراة كأنها خارج باريس نظرا لإحباط جماهير النادي بسبب رغبته في الرحيل.

ولا يعتزم ليوناردو تجاهل رغبة اللاعب في العودة لبرشلونة بعد عامين فقط في باريس الذي دفع 222 مليون يورو لضمه ، لكنه يصر على أنه ينبغي السماح لمواطنه بالكلام والحديث بحرية دون التدقيق في كل حركة أو كلمة تخرج منه.

وقال ليوناردو لـمحطة RMC ”لقد ارتكب نيمار أخطاء، لكن عندما انتهت فترة الانتقالات عاد بطريقة إيجابية. حضر في الوقت المحدد للتدريب بعد خوض مباراتين وديتين مع البرازيل وتصرف بشكل جيد للغاية. لقد خاض مباراة مهمة في ظروف ليست سهلة. وسجل هدفًا رائعًا وكان سلوكه رائعا.

”من المؤكد أننا إذا نظرنا إلى ما يقوله كلمة كلمة ، فسنجد دائمًا أشياء للتعليق عليها. وصحيح أننا لا نستطيع أن نقول اليوم أن كل شيء قد تمت تسويته. لكن لا يمكن أن نركز على كل ما يفعله ، علينا أن نلعب ونتدرب. يخضع نيمار الآن لكافة القواعد الداخلية التي يخضع لها جميع اللاعبين الآخرين. إنه هنا وهو جزء من النادي.

”نيمار ليس رجلاً سيئاً. إنه جزء من تاريخ كرة القدم ، وليس فقط باريس سان جيرمان. عندما تنظر إلى الفريق وما لدينا ، بالتأكيد نحن أقوى في وجوده“.

ويستضيف باريس سان جيرمان الليلة ريال مدريد في بداية مشوار الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكن النادي الفرنسي سيخوض المباراة بدون ثلاثي الهجوم نيمار للإيقاف وأدينسون كافاني وكيليان مبابي للإصابة.

وسيعتمد الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق على الثنائي ماورو إيكاردي وإريك ماكسيم تشوبو-موتينغ في الهجوم.