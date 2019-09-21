القنوات الناقلة لمباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

يلاقي إنتر ميلان منافسه التقليدي ميلان، اليوم السبت، على ملعب سان سيرو، في قمة مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي 2019/2020.

تقام مباراة ميلان وإنتر ميلان، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

ويعتمد إنتر ميلان على السجل التاريخي لمدربه أنطونيو كونتي أمام ميلان، حيث إن كونتي لم يخسر أي مباراة تولى قيادتها من أرض الملعب أمام ميلان، سواء مع يوفنتوس أو أتالانتا.

وفي 9 مباريات لكونتي ضد ميلان، فاز في 6 وتعادل 3 مرات.

البداية لكونتي أمام ميلان كانت موسم 2009/2010 مع أتالانتا حيث تعادل الفريقان 1/1 وهي المواجهة الوحيدة لكونتي مع أتالانتا أمام الروسونيري.

وموسم 2011/2012 بدأ كونتي مشواره مع يوفنتوس وقاد فريقه للفوز 2/0 على ميلان، وفي لقاء الدور الثاني تعادل الفريقان 1/1.

وفي الموسم ذاته، أقصى يوفنتوس منافسه ميلان من نصف نهائي كأس إيطاليا، بالفوز عليه ذهابًا 2/1 والتعادل إيابًا 2/2.

وفي موسم 2012/2013 واصل يوفنتوس هيمنته وأقصى ميلان من ربع نهائي كأس إيطاليا، بالفوز 2/1.

والتقى الفريقان في نفس الموسم بالدوري، وفي مباراة العودة بالجولة الـ33، فاز يوفنتوس على ميلان 1/1.

وفي آخر مواسم كونتي مع يوفنتوس بموسم (2013/2014)، تمكن المدرب الإيطالي من قيادة اليوفي للفوز على ميلان بالدور الأول والثاني بنتيجتي 3/2 و2/0.

تجدر الإشارة إلى أنه في موسم 2012/2013، التقى ميلان نظيره يوفنتوس، في لقاء الدور الأول على ملعب سان سيرو، وتمكن الروسونيري من تحقيق الفوز بنتيجة 1/0، إلا أن كونتي لم يدر المباراة من على أرض الملعب، بعدما أدارها مساعده أليسيو.