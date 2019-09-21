موعد مباراة ميلان وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي

تتجه أنظار متابعي كرة القدم إلى ملعب سان سيرو (جوزيبي مياتزا)، لمتابعة مباراة ميلان وإنتر ميلان، في قمة منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي.

وتقام مباراة ميلان وإنتر ميلان، اليوم السبت، الساعة 21:45 بتوقيت مكة المكرمة، 20:45 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 4.

وستشهد المباراة منافسة مثيرة بين أسلوبين مختلفين في التدريب، أحدهما يمثله ماركو جيامباولو مدرب ميلان الذي يميل في أسلوبه للهدوء في التعامل، والآخر يمثله أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان الذي تغلب عليه العصبية.

ويملك إنتر ميلان 9 نقاط، بعدما حقق 3 انتصارات في أول 3 مباريات، في حين يملك ميلان 6 نقاط، لكنه هز الشباك مرتين فقط حتى الآن.

ولعب الفريقان 170 مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث فاز إنتر ميلان 64 مرة، مقابل 51 فوزًا لميلان، في حين انتهت 55 مباراة بالتعادل، وسجل إنتر ميلان 236 هدفًا، مقابل 219 هدفًا لميلان في مباريات الدوري الإيطالي.

وهداف مباريات الديربي هو الأوكراني أندري شيفتشينكو لاعب ميلان وسجل 14 هدفًا، ثم يأتي جوزيبي مياتزا وسجل 12 هدفًا وقد لعب للفريقين.