كريستيانو رونالدو: أريد تجاوز ميسي وأكون أكثر من حقق كرات ذهبية في التاريخ.. وكنت على بعد خطوة من آرسنال (فيديو)

شدد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، على أنه يتمنى إنهاء مسيرته بحصده كرات ذهبية أكثر من الأرجنتيني ليونيل ميسي، لأنه يحاول أن يثبت أنه أعظم لاعب في كل العصور.

وحصل كل من ميسي ورونالدو على الجائزة 5 مرات، لكن رونالدو غير راض عن ذلك.

وقال رونالدو في مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي الشهير بيرس مورغان: ”أحب أن أحصل على مزيد من الكرات الذهبية، وأعتقد أنني أستحق ذلك“.

وأضاف: ”ميسي رجل ولاعب رائع، إنه تاريخ في كرة القدم، ولكني أعتقد أنه يجب أن يكون لدي ست أو سبع أو ثماني كرات ذهبية لأتجاوزه“.

وتابع: ”علاقتي معه هي أننا لسنا صديقين، لكننا تشاركنا هذه المرحلة لمدة 15 عامًا“.

وأردف: ”لدي علاقة جيدة معه وأعلم أنه دفعني لأكون لاعبًا أفضل وقد دفعته إلى أن يصبح لاعبًا أفضل أيضًا“.

ويأمل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا، والذي يرى أن ميسي هو أفضل لاعب لعب ضده، أن يتم تذكره كواحد من أفضل لاعبي كرة القدم، إن لم يكن الأفضل على الإطلاق.

وأكد رونالدو: “ أنا متأكد من أنني في تاريخ كرة القدم بسبب ما قمت به وما أواصل القيام به، لكن أحد أفضل اللاعبين في التاريخ“.

وشدد رونالدو: ”بالنسبة لي، أنا الرقم واحد في التاريخ، ولكن بالنسبة لبعض المشجعين، إذا كان الرقم واحد لاعبا آخر وأنا الثاني، فهذا لا يهم، أعرف أنني في تاريخ كرة القدم أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق“.

وفاز لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق بخمسة ألقاب في دوري أبطال أوروبا وقاد البرتغال إلى التتويج بيورو 2016، كما حصل على 145 لقبًا فرديًا، بما في ذلك أفضل هداف دولي في أوروبا على الإطلاق والتي تحفزه في سن 34.

وأشار نجم يوفنتوس: ”أنه جزء من تضحيتي، هاجسي للفوز، أن أحقق النجاح، عندما أقول النجاح، لقد عملت من أجل ذلك، الموهبة ليست كافية، أنميها كثيرًا لدرجة أن هذا أصبح جزءًا مني، الأرقام القياسية جزء من رونالدو“.

وأوضح: ”أنا لا أتتبع الأرقام القياسية، الأرقام القياسية هي من تتبعني، أنا مدمن للنجاح، ولا أعتقد أن هذا شيء سيئ، هذا أمر جيد يحفزني، إذا لم تكن متحمسًا لذاتك من الأفضل أن تتوقف“.

وتطرق رونالدو للحديث عن حياة الشهرة، قائلًا: ”كوني على ما أنا عليه أمر ممل، جزء منه رائع، أن أكون مشهورًا، أتصدر الأنباء في الصحف والتلفزيون، لكن بعد 15 عامًا، بعد كل هذا الوقت، أريد بعض الخصوصية“.

وأردف: ”في السنوات العشر الماضية، ذهبت خصوصيتي، لم أذهب إلى الحديقة مع أطفالي، إذا ذهبت، يحضر الناس وأطفالي يشعرون بالتوتر، صديقتي عصبية، وأنا أيضًا“.

وأكد: ”عندما تكون في الأماكن العامة، لا يمكنك أن تكون نفسك، إنه أمر ممل، أريد أن أكون حرًا مرة أخرى“.

آرسنال

وكشف كريستيانو رونالدو أنه كان على وشك الانضمام إلى آرسنال قبل أن تتحول وجهته لمانشستر يونايتد.

وفي عام 2003 حين كان رونالدو لاعبًا لسبورتنغ لشبونة، حرص آرسنال على التعاقد مع رونالدو، وانتهى الأمر به في صفوف مانشستر يونايتد.

عندما سئل عن ما إذا كان قريبًا من التوقيع لآرسنال، اعترف رونالدو: ”هذا صحيح، قريب جدًّا، على بعد خطوة واحدة حقًّا“.

ومازح رونالدو، مورغان، المعروف بتشجعيه للغانرز: ”أنا أريد أن أعتذر عن ذلك، سامحني على عدم انضمامي لآرسنال“.

وقدّم مورغان قميص آرسنال لرونالدو، يحمل اسمه والرقم ”7“، معلقًا: ”هذا ما كان يجب أن يحدث، هذا ما كنت أحلم به منذ 16 عامًا، لم يفت الوقت بعد“.

Ronaldo on how close he was to join Arsenal. #afc pic.twitter.com/zIQOy4tNGM

— AfcVIP⁴⁹ (@VipArsenal) September 17, 2019