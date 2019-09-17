سيميوني قبل مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد: كريستيانو رونالدو ”حيوان“ أمام المرمى

قال دييغو سيميوني المدير الفني لأتلتيكو مدريد إن كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس مزعج ومن الصعب السيطرة عليه في منطقة الجزاء لأنه مثل ”الحيوان المفترس“ أمام المرمى.

وأضاف المدير الفني الأرجنتيني في تصريحات نقلتها صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية قبل مواجهة اليوفي في ملعب واندا متروبوليتانو يوم الأربعاء ”من الصعب إعداد طريقة للسيطرة عليه، إنه حيوان أمام المرمى وأرقامه وأهدافه هائلة، كلما اقترب من منطقة الجزاء يشكل خطورة وليس من السهل التحكم فيه. فهو يجيد ألعاب الهواء وضربات الرأس والتسديد والتحركات لكن علينا الانتصار“.

وعن مواجهة يوفنتوس ”اليوفي دائمًا أيًا كان مدربه منافس قوي للغاية. ودائمًا يعتمد على لاعبين إمكانياتهم كبيرة“.

وعن توقعاته بالمنافسة على اللقب قال مدرب أتلتيكو ”هناك فرق تصل بشكل أفضل من غيرها. لكن شاهدنا أياكس الموسم الماضي يبلغ قبل النهائي ولم يتوقع أحد منا أن يصل إلى هذا الدور. أي منافس سيصنع صعوبات لنا. نحاول التطوير والتكيف سريعًا“.

وعن مشاهدته المباراة التي خسر فيها فريقه بثلاثية نظيفة في تورينو الموسم الماضي قال سيميوني ”نعم، لقد رأيت جميع مبارياتنا ضدهم لكن هذه مباراة جديدة. سنلعب ضد فريق قوي للغاية ويملك شخصية مميزة“.