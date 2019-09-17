أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس: الملكي يتحرك لحسم صفقة مبابي.. والبارسا يحصن موهبته القادمة

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني تحركاته من جديد لتدعيم صفوف الفريق الملكي وسط تجهيزات لصفقة سوبر لإعادة بريق الفارس المدريدي في الجانب الهجومي، بينما تحرك أيضًا برشلونة المنافس التقليدي للريال في اتجاه آخر نحو تحصين موهبته القادمة أنسو فاتي.

وترصد ”إرم نيوز“ في التقرير التالي أخبار ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس وليفربول والدوريات الخمس الكبرى:

ريال مدريد يتحرك لحسم صفقة مبابي

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني تحركات مكثفة لحسم صفقة النجم الفرنسي كيليان مبابي أحد أبرز نجوم منتخب الديوك الفرنسية وجناح باريس سان جيرمان.

وقال الصحفي الإسباني الشهير إدواردو إندا، في برنامج ”الشرنغيتو“، اليوم الثلاثاء، إن مبابي سينتقل إلى ريال مدريد خلال صيف 2020، مشيرًا إلى أن مصادر مطلعة في ريال مدريد أبلغته بتفاصيل عرض النادي الملكي للتعاقد مع مبابي، والمفاوضات التي سيجريها مسؤولو الميرينغي مع باريس سان جيرمان لحسم الصفقة.

وأشار إلى أن عرض ريال مدريد يتضمن التعاقد مع مبابي مقابل 225 مليون يورو، إضافة إلى متغيرات قيمتها 50 مليون يورو، أي أن الصفقة ستصل قيمتها إلى 275 مليون يورو، لتضرب الرقم القياسي المسجل باسم البرازيلي نيمار دا سيلفا، أغلى لاعب في العالم بـ222 مليون يورو.

وينتهي عقد مبابي، 20 عامًا، مع باريس سان جيرمان في صيف 2022.

في المقابل، أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، أن إدين هازارد نجم الفريق سيكون جاهزًا لخوض مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي غدًا الأربعاء في دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحصن موهبته القادمة

بدأ مسؤولو نادي برشلونة الإسباني التحرك لتحصين الموهبة القادمة أنسو فاتي صاحب الـ16 عامًا، وهو ما كشفه تقرير نشرته صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية عن اللاعب الذي خطف الأضواء، وأصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ برشلونة بدوري أبطال أوروبا بظهوره في مباراة بوروسيا دورتموند الألماني أساسيًا.

ووقع فاتي على عقد جديد مع برشلونة في يوليو الماضي، والذي يمتد حتى صيف 2022 مع إمكانية التمديد لموسمين آخرين، كما يشمل شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل 100 مليون يورو، بينما حصل اللاعب الشاب صاحب الـ16 عامًا على مكافأة بعد التجديد تبلغ 700 ألف يورو.

ويزيد عقد فاتي في حالة استمراره بفرق الشباب من 300 ألف يورو في السنة الأولى إلى 600 ألف يورو في السنة السادسة، ولكن في حالة انضمامه للفريق الأول في برشلونة، فسيحصل على مليون يورو كراتب في السنة الأولى، ومليون و250 ألف يورو في السنة الثانية، ومليون و500 ألف في السنة الثالثة.

غوارديولا يتلقى ضربة قوية

تلقى المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ضربة قوية قبل لقاء شاختار دونيستك الأوكراني في دوري أبطال أوروبا مساء الأربعاء بعد تأكد غياب مدافعه جون ستونز للإصابة لمدة 6 أسابيع قادمة.

وقد يضطر غوارديولا إلى إشراك المدافع الشاب إيريك جارسيا (18 عامًا) أو لاعب الوسط فرناندينيو بجوار نيكولاس أوتاميندي في ظل غياب إيمريك لابورت للإصابة.

وبدأ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي تحركاته لضم كالوم ويلسون مهاجم بورنموث لتعويض رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو إلى إنتر الإيطالي وسط توقعات أن تصل الصفقة إلى 40 مليون جنيه استرليني.

وفتح الحارس الفرنسي هوجو لوريس الباب أمام رحيله عن توتنهام الإنجليزي وخوض تجربة جديدة ربما في الولايات المتحدة الأمريكية.

الحرب النفسية تشتعل بين ساري وسيميوني

اشتعلت الحرب النفسية بين الثنائي ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس الإيطالي ودييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد قبل لقاء الفريقين غدًا الأربعاء، في دوري أبطال أوروبا.

ورفض ساري الحديث عن أفضلية يوفنتوس، مؤكدًا أن أتلتيكو مدريد مرشح للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، خاصة أن أتلتيكو مدريد يظل من أفضل الأندية التي تنافس على اللقب في السنوات الأخيرة.

وقال سيميوني إن يوفنتوس سيبقى كما هو مهما كان اسم المدرب، موضحًا أن كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف يثير مخاوف أي فريق يواجهه.