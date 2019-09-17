ماذا قال توماس توخيل قبل مباراة ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان؟

أكد المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الألماني توماس توخيل، أنه يريد مشاهدة فريق ”شجاع“ أمام ريال مدريد الإسباني في مستهل مشوار الفريقين بدور مجموعات دوري الأبطال الأربعاء على ملعب حديقة الأمراء.

وأشار توخيل خلال المؤتمر الصحفي عشية اللقاء ”سنحاول امتلاك الكرة، هذه هي شخصيتنا، أن نتمتع بالفاعلية. لا أريد مشاهدة فريق سلبي، وأن يمتلك الريال الكرة لوقت أكبر، لأنه فريق قوي للغاية وشجاع في دوري الأبطال، حيث فاز بها مرات عديدة“.

وأضاف صاحب الـ46 عامًا ”أريد أن نلعب بشراسة، وأن نجد الكرة سريعاً بحثًا عن الحلول. المباراة ستكون صعبة، مباراة كبيرة. ولكنها تبقى الأولى في المجموعة، ولن تحدد مصير المجموعة، ولهذا أرغب في أن نلعب بشجاعة، ومن أجل تحقيق الفوز لمنح الطاقة للجماهير. هذا هو التحدي والهدف“.

ويحل الفريق ”الملكي“ ضيفًا على بطل فرنسا في مستهل مشوار الفريقين بالمجموعة الأولى التي تضم أيضًا كلوب بروج البلجيكي وغالاتا سراي التركي.