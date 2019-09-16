أبرز تغريدات ”تويتر“ الرياضية.. مبابي يعلن غيابه عن مباراة ريال مدريد.. ودي خيا: لا يوجد مكان مثل بيتي (صور)

يطلق نجوم الرياضة حول العالم من آن إلى آخر تصريحات عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تحمل أخبارهم أو رسائل يريدون توجيهها إلى جهات بعينها، وتعد صفحاتهم مصدرًا للعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، يرصدون من خلالها ما يوثقه هؤلاء النجوم على ”تويتر“.

وتقدم شبكة ”إرم نيوز“ أبرز التصريحات التي يوثقها نجوم كرة القدم العربية والعالمية عبر حساباتهم الرسمية من خلال التقرير التالي ..

مبابي يعلن غيابه عن موقعة مدريد

أعلن كليان مبابي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، غيابه عن اللقاء القادم لفريقه أمام ريال مدريد في الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا والمقرر لها يوم الأربعاء، وقد نشر اللاعب صورة له عبر صفحته الشخصية وعلق مبابي: ”أصبح الآن رسميًا، ولن أبدأ حملتنا الأوروبية في الداخل ضد مدريد، أنا حزين جدًا لعدم تمكني من اللعب، لكنني سأحضر كل دعمي من المدرجات إلى الفريق وآمل أن أعود بنسبة 100% وأنا أبذل قصارى جهدي دائمًا“.



فيدال: عرض أزياء لنجوم برشلونة

نشر أوتورو فيدال، لاعب نادي برشلونة الإسباني، صورة له برفقة ألابا وجيرارد بيكيه زميليه بالفريق لحظة وصول بعثة الفريق إلى ألمانيا؛ لملاقاة فريق بروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والمقرر لها الثلاثاء، واستعرض اللاعب ملابس الفريق ”موضة دوري الأبطال“.



لوكاس هيرنانديز: انتظروا دوري الأبطال

نشر لوكاس هيرنانديز، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له عبر صفحته الشخصية بقميص النادي البفاري، الذي يستعد لمواجهة فريق سرفينا زفيزدا الصربي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، المقرر لها يوم الأربعاء، وعلق اللاعب ”انتظروا دوري الأبطال“.



فان دايك: حان الوقت للاحتفاظ باللقب

نشر الهولندي فان دايك، مدافع ليفربول الإنجليزي، صورة له من تدريبات الفريق؛ استعدادًا للقاء نادي نابولي الإيطالي ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا المقرر لها الثلاثاء، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”حان الوقت، حيث يسعى فان دايك ورفاقه للاحتفاظ باللقب للعام التالي“.



تياغو ألكانتارا يغازل زوجته

نشر تياغو ألكانتارا، لاعب نادي بايرن ميونخ الألماني، صورة له برفقة زوجته، وغازل اللاعب زوجته أعلى الصورة ”كل يوم، كل مرة“.

رونالدو: يستعرض فورمته داخل الجيم

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفينتوس الإيطالي، مقطغ فيديو له عبر صفحته الشخصية من داخل الجيم، وهو يشرح كيف يستطيع بناء فورمته، وعلق اللاعب ”الجمع بين الصالة الرياضية مع سكسباد يساعدني كثيرًا، وسوف تكون التكنولوجيا EMS مفاجأة لك“.



دي خيا: لا يوجد مكان مثل بيتي

نشر دي خيا حارس مرمى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، فيديو له داخل ملعب أولد ترافولد عقب تجديد عقده مع ناديه، وعلق الحارس الإسباني أعلى الفيديو ”لا يوجد مكان مثل بيتي“.



أغويرو في حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس الرياضية

شارك سيرجيو أغويرو، لاعب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، في حملة إعلانية لإحدى شركات الملابس الرياضية، حيث نشر اللاعب صورة له وهو يستعرض ملابس التدريبات، وعلق اللاعب أعلى الصورة ”الاندفاع إلى الحد الأقصى“.



مخيتريان روما يحتفل بالعثور على طفل كيني

نشر هنريك مخيتريان، لاعب نادي روما ما نشرته الصفحة الرسمية للنادي، والتي أكدت نجاح الفيديو الذي شارك فيه ذئاب روما مع مخيتريان في عودة طفل كيني إلى أحضان أسرته، وعلق اللاعب أعلى الخبر ”يا لها من أخبار رائعة“.



الخطيب يدعم نجم الفريق

حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي المصري، على دعم مؤمن زكريا لاعب الفريق قبل سفره للعلاج في الخارج، حيث نشرت الصفحة الرسمية ما ذكره محمود الخطيب على هامش حفل تكريم أبطال النادي، الذي طلب من جميع الحضور دعم اللاعب، وأبرزت الصفحة تعليق الخطيب ”الخطيب: أدعوكم للوقوف تحية ودعمًا للاعبنا مؤمن زكريا“.

