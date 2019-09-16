مباراة برشلونة ضد بروسيا دورتموند.. فالفيردي يكشف موقف ميسي

انضم ليونيل ميسي قائد برشلونة إلى التشكيلة التي ستواجه بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم غدًا الثلاثاء، حيث يستعد اللاعب الأرجنتيني للعودة من الإصابة.

ولم يشارك قائد الأرجنتين في أي مباراة منذ إصابته في ربلة الساق قبل انطلاق الموسم، لكن إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة اختاره ضمن التشكيلة التي وصلت ألمانيا اليوم الإثنين.

وتدرب ميسي مع الفريق يومي الأحد والإثنين بعد غيابه عن أول 4 مباريات في دوري الدرجة الأولى الإسباني هذا الموسم.

وقال فالفيردي في مؤتمر صحفي اليوم: ”سنقرر (هل سيشارك ميسي) غدًا. حقًا قبل أيام قليلة لم نكن متأكدين من الموقف لكنه أكمل التدريبات الأخيرة بشكل جيد. تخلص من الألم الذي كان يشعر به وتعافى جيدًا“.

وانضم المهاجم أنسو فاتي (16 عامًا) للتشكيلة وقد يظهر لأول مرة في دوري الأبطال بعد أن سجل هدفين في 3 مباريات.

وتألق باكو ألكاسير مهاجم برشلونة السابق في دورتموند منذ انضمامه للفريق الألماني على سبيل الإعارة في أغسطس 2018 لينتقل بشكل نهائي للفريق.

وقال فالفيردي عن ألكاسير: ”إنه لاعب رائع وأظهر ذلك هنا ومع المنتخب الإسباني. دورتموند كفريق يناسبه تمامًا وهو كذلك يناسب الفريق أيضًا“.

وأضاف: ”مشاركته في المباراة ليست في صالحنا لأنه يعرف لاعبينا جيدًا جدًا حقًا“.

موعد المباراة والقنوات الناقلة:

تقام مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند غدًا الثلاثاء الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة، 21:00 بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة على قناة beIN SPORTS HD 3.