الدوري الإيطالي.. لا أعذار أمام ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس وميهايلوفيتش يقود بولونيا للفوز من المستشفى

ألقى ماوريتسيو ساري مدرب يوفنتوس بطل إيطاليا باللائمة على الإصابات وارتفاع درجة الحرارة في تعادل فريقه دون أهداف مع مستضيفه فيورنتينا، لكن أصدقاء نصحوه بأن عادته في اختلاق أعذار ستضره لأنه لم يعد مدربًا لفريق ضعيف.

وغاب ساري عن أول مباراتين ليوفنتوس للتعافي من التهاب رئوي وألقى باللوم على موعد المباراة في الثالثة عصرًا في فلورنسا إضافة إلى سلسلة من الإصابات في أداء فريقه السيئ.

وخرج دوغلاس كوستا مصابًا بعد 7 دقائق وغادر ميرالم بيانيتش الملعب قبل الاستراحة وخرج دانيلو في الشوط الثاني.

وقال ساري: ”كان الموقف شديد التعقيد لأننا استنفدنا كل التبديلات وهو ما حرمنا من الاستفادة منها في الفترات الحاسمة من المباراة“.

وأضاف ساري أن ”اللعب الساعة 03:00 عصرًا يختلف عن الساعة 20.45 لأن درجة الحرارة وصلت إلى 35 مئوية في الملعب.. 5 لاعبين من يوفنتوس شاركوا في كأس كوبا أمريكا و8 في قائمة المصابين (خلال الصيف) ولذلك لم نستعد مثل فرق أخرى للموسم“.

وفي فترة سابقة مع نابولي اشتكى ساري من خوض فريقه مباريات في منتصف اليوم إضافة إلى خوض مواجهاته دائمًا بعد يوفنتوس وهو ما يضع الكثير من الضغوط النفسية على اللاعبين، وكان أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان من بين شخصيات قالت إن طريقة ساري في اختلاق الأعذار لن تنفع في يوفنتوس.

وقال كونتي بعد فوز فريقه 1/0 على أودينيزي: ”لن أقول شيئًا وإلا سأضطر إلى الاستعانة بجداول الميزانيات والإيرادات والدخل“.

وتابع مدرب إنتر ميلان ”يستمتع ساري الآن بالعمل مع أقوى فريق ولذلك يحتاج إلى الهدوء“

وتابع سينيشا ميهايلوفيتش مدرب بولونيا مباراة فريقه أمام مستضيفه بريشيا من سريره في المستشفى حيث يخضع للعلاج من سرطان الدم لكن هذا لم يمنعه من تحفيز اللاعبين بين الشوطين ليعود الفريق في النتيجة.

وقال المهاجم رودريغو بالاسيو بعد أن عدّل فريقه تأخره من 1/3 إلى انتصار 4/3: ”في نهاية الشوط الأول اتصل ميهايلوفيتش بالجهاز الفني الذي أبلغنا بمدى غضب المدرب من النتيجة وحفّزنا“.

وتابع ”افتقدناه كثيرًا اليوم“.

وتوقفت حافلة الفريق أمام المستشفى الذي يعالج فيه ميهايلوفيتش في طريق عودتها إلى بولونيا واحتفل اللاعبون تحت نافذة غرفته.