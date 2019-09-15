ميلان يتجاوز فيرونا ويصعد للمركز السابع في ترتيب الدوري الإيطالي (فيديو)

اكتفى ميلان بهدف وحيد في شباك مضيفه هيلاس فيرونا، من أجل العودة بالنقاط الثلاث من ملعب مارك أنطونيو بينتغودي، ومواصلة انتصاراته في ”السيري آ“ في اللقاء الذي أقيم الأحد في إطار الجولة الثالثة من دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وبهذا يحصد ”الروسونيري“ انتصاره الثاني على التوالي، بعد صدمة البداية بالخسارة خارج الديار أمام أودينيزي (1-0)، ليصبح رصيده 6 نقاط في المركز السابع.

في المقابل، تجرع فيرونا خسارته الأولى في الموسم بعد تعادل وفوز ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى حصد روما انتصاره الأول هذا الموسم في ”السيري آ“ بعد أن أكرم ضيافة ساسولو بأربعة أهداف مقابل اثنين.

وعلى ملعب الأوليمبيكو كشَر ”الذئاب“ عن أنيابهم خلال الشوط الأول وزاروا شباك الضيوف في 4 مناسبات عن طريق برايان كريستانتي والنجم البوسني إيدين دجيكو والوافد الجديد الأرميني هنريخ مخيتاريان والهولندي جاستن كلويفرت في الدقائق 12 و19 و22 و33 على الترتيب.

فيما تكفل المهاجم الشاب دومينيكو بيراردي بتسجيل ثنائية ساسولو الشرفية في الدقيقتين 53 و72.

وبهذا الانتصار العريض يتذوق الفريق العاصمي طعم الانتصار الأول له في الموسم بعد تعادلين متتاليين.

ورفع الفوز رصيد ”الجيالوروسي“ إلى 5 نقاط يحتل بها المركز السابع مؤقتًا، بينما تجرع ساسولو خسارته الثانية في الموسم، مقابل فوز وحيد، ليظل رصيده عند 3 نقاط في المرتبة الـ12.

ويتصدر المسابقة فريق إنتر ميلان برصيد 9 نقاط.