تشكيل ليفربول ضد نابولي في دوري أبطال أوروبا

يصطدم نادي ليفربول الإنجليزي بنظيره نابولي الإيطالي، مساء غد الثلاثاء، في الجولة الأولى من مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

على ملعب ”سان باولو“، يحل ليفربول ضيفا على نابولي وهو مدرك بأن الأمور لن تكون سهلة على الإطلاق استنادا إلى مواجهة الفريقين الموسم الماضي حين تأهل فريق ”الريدز“ إلى ثمن النهائي كثاني المجموعة الثانية خلف باريس سان جيرمان الفرنسي وبفارق الأهداف فقط عن منافسه الإيطالي، بعد أن تبادلا الفوز كل على ملعبه بنتيجة واحدة 1-صفر.

وخلافا للموسم الماضي حين كانت المجموعة تضم سان جيرمان، يبدو ليفربول ونابولي مرشحين بقوة للحصول على بطاقتي المجموعة الخامسة إلى الدور ثمن النهائي بما أنها تجمعهما بريد بول سالزبورغ النمساوي وجنك البلجيكي.

وتحضر الفريقان بأفضل طريقة لمباراة الثلاثاء التي ستكون الثانية بينهما هذا الصيف بعدما تواجها وديا في أواخر تموز/يوليو وخرج نابولي منتصرا بثلاثية لورنتسو إينسينيي والبولندي أركاديوس ميليك والألماني-اللبناني أمين يونس، إذ حقق ليفربول السبت على حساب نيوكاسل (3-1) فوزه الخامس من أصل خمس مراحل في الدوري الممتاز، فيما حقق منافسه الإيطالي فوزه الثاني في ثلاث مباريات في الدوري المحلي، وذلك على حساب سمبدوريا بثنائية البلجيكي درايس مرتنز.

وكانت مباراة السبت الأولى لنابولي هذا الموسم على ملعبه ”سان باولو“ الذي خضع لعملية إعادة تأهيل أثارت جدلا كبيرا لا سيما من قبل مدرب الفريق كارلو أنشيلوتي الذي انتقد بشدة الأعمال التي نفذت في غرف الملابس.

وأسفرت قرعة دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت بإمارة ”موناكو“ الفرنسية، عن وقوع نابولي وليفربول في المجموعة الخامسة بجانب سالزبورغ النمساوي وجينك البلجيكي.

والتقى ليفربول مع نابولي في دور المجموعات بالنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث تمكن نابولي من تحقيق الفوز في المباراة التي أقيمت بملعب ”سان باولو“، بهدف دون مقابل، قبل أن يثأر ليفربول ويفوز بالنتيجة ذاتها في المباراة الثانية التي أقيمت بملعب ”انفيلد“، حيث جاء هدف ليفربول الوحيد عن طريق محمد صلاح.

وكان هذا الفوز مفتاح تأهل ليفربول إلى دور الـ 16 ومواصلة المشوار نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019 على حساب توتنهام الإنجليزي.

يذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 15 نقطة، متفوقاً بفارق 5 نقاط على مانشستر سيتي صاحب الوصافة.

ومن المتوقع أن يلعب نابولي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: ميريت.

الدفاع: دي لورينزو – ماكسيموفيتش – كوليبالي – روي.

الوسط: كاييخون – رويز بينيا – إيلماس.

الهجوم: زيلينيسكي – لوزانو و ميرتينس.

أما تشكيلة ليفربول فقد تأتي كالآتي:

حراسة المرمى: أدريان.

الدفاع: أليكساندر أرنولد – ماتيب – فان دايك و روبرتسون.

الوسط: فابينيو – هيندرسون – فينالدوم.

الهجوم: صلاح – فيرمينو و ساديو ماني.