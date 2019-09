كريستيانو رونالدو يبكي على الهواء بسبب فيديو عن والده (فيديو)

بكى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد ظهور لقطات لوالده الراحل خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، وسيتم إذاعتها غدًا الثلاثاء.

وعُرِض على نجم يوفنتوس مقطع ظهر فيه والده خوسيه دينيس أفييرو، الذي كان مدمنًا للكحول وتوفى بسبب فشل في وظائف الكبد في عام 2005 عن عمر يناهز 52 عامًا.

‘He doesn’t see me receive awards.’

In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.

Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR

