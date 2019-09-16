كريستيانو رونالدو يبكي على الهواء بسبب فيديو عن والده (فيديو)

بكى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس الإيطالي، بعد ظهور لقطات لوالده الراحل خلال مقابلة تلفزيونية أجراها مع الإعلامي بيرس مورغان، وسيتم إذاعتها غدًا الثلاثاء.

وعُرِض على نجم يوفنتوس مقطع ظهر فيه والده خوسيه دينيس أفييرو، الذي كان مدمنًا للكحول وتوفى بسبب فشل في وظائف الكبد في عام 2005 عن عمر يناهز 52 عامًا.

‘He doesn’t see me receive awards.’ In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success. Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR — Good Morning Britain (@GMB) September 16, 2019

ونشرت صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية جزءًا من تصريحات رونالدو، وقال وهو يبكي: ”لم أشاهد الفيديو من قبل، لم أر هذا الفيديو قطْ.. هذا لا يُصدَّق!“.

وبسؤاله عن شعوره لسماع والده يتحدث عن اعتزازه بإنجازات نجله ظهر التأثر على رونالدو.

وأردف: ”اعتقدت أن المقابلة ستكون مضحكة، لكنني لم أتوقع أن أبكي، إذ لم أر هذه الصور قطْ، يجب أن يكون لدي هذه الصور لأريها لعائلتي“.

Just watched the first edit of my Ronaldo interview.

WOW.

That's all I'm saying for now.

ITV, Tuesday, 9pm. @plumpictures pic.twitter.com/N8jMcZlwNm — Piers Morgan (@piersmorgan) September 15, 2019

واستطرد: ”لم أتحدث مع والدي، لم أتمكن من إجراء محادثة طبيعية معه، كان الأمر صعبًا“.

وأتم: ”لم أكن أعرف والدي بنسبة 100%، لقد كان شخصًا مدمنًا على الكحول“.

كان رونالدو يبلغ من العمر 20 عامًا فقط عندما توفى والده.