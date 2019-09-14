يوفنتوس ينتزع نقطة خارج الديار أمام فيورنتينا في الدوري الإيطالي

سيتحسر فيورنتينا على الفرص الضائعة بعدما فرض التعادل بدون أهداف على يوفنتوس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم في فلورنسا، اليوم السبت، ليضع حدًا لبداية حامل اللقب المثالية للموسم الجديد.

ودخل يوفنتوس المباراة التي أقيمت على استاد أرتيميو فرانكي بعد فوزه بأول مباراتين وكان مرشحًا بقوة للانتصار أمام فيورنتينا الذي لا يملك أي نقاط، ولم يفز في 16 مباراة متتالية بالدوري.

وتألق فرانك ريبيري في مباراته الأولى بالتشكيلة الأساسية مع فيورنتينا الذي صنع الفرص الأخطر، لكن افتقار فريق المدرب فينشنزو مونتيلا للمسة الأخيرة ساعد يوفنتوس على انتزاع نقطة التعادل.

ويتصدر يوفنتوس الترتيب برصيد سبع نقاط لكنه قد يفقد القمة لصالح إنتر ميلان أو تورينو في نهاية الجولة، بينما يحتل فيورنتينا المركز 16 بعد حصوله على أول نقطة هذا الموسم.

وبهذا التعادل امتدت مسيرة فيورنتينا الخالية من الانتصارات في الدوري الإيطالي إلى 17 مباراة، وهي الفترة الأسوأ له في المسابقة منذ موسم 1970-1971.