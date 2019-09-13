توتنهام ينوي إبرام صفقة تبادلية مع يوفنتوس

تواصل الصحف الإنجليزية الحديث عن سعي توتنهام للتعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا من يوفنتوس.

وذكرت صحيفة ”ميرور“، أن توتنهام يرغب في التعاقد مع باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وأن النادي اللندني قد يعرض خدمات لاعبه الدنماركي كريستيان إيركسن على يوفنتوس، مقابل ضم ديبالا، في سوق الانتقالات الشتوي المقبل.

وشارك ديبالا 14 دقيقة فقط في أول مباراتين ليوفنتوس في الدوري الإيطالي، ومن المتوقع أن يتقلص دوره مع المدرب الإيطالي ماورييسو ساري، رغم تبقي 3 سنوات على نهاية عقده مع البيانكونيري.

وكان ديبالا، البالغ من العمر 25 عامًا، قريبًا من الانضمام إلى توتنهام في سوق الانتقالات الصيفي، لكن الصفقة لم تتم، في حين أن يوفنتوس يرتبط بالتعاقد مع إريكسن الذي ينتهي عقده مع توتنهام بنهاية الموسم الحالي.

وانضم ديبالا إلى يوفنتوس صيف العام 2015، قادمًا من باليرمو، مقابل 40 مليون يورو، وسجل مع يوفنتوس 78 هدفًا وصنع 30 في 183 مباراة.

وشارك إريكسن في 51 مباراة مع توتنهام الموسم الماضي، 2018/2019، (4.129 دقيقة)، سجل فيها 10 أهداف وصنع 17، ومنذ انتقاله إلى توتنهام، سجل إريكسن 67 هدفًا وصنع 86 في 281 مباراة.

ويوفنتوس ليس النادي الوحيد الذي يريد التعاقد مع إريكسن، حيث تردد أن ريال مدريد يريد التعاقد مع اللاعب الدنماركي مجانًا الصيف المقبل.