سيرجيو راموس ينافس ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على جائزة جديدة (صورة)

يتنافس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة الإسباني، مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الإيطالي، على جائزة جديدة، وهي القدم الذهبية ”غولدن فوت“.

وتضم القائمة القصيرة المرشحة للجائزة 10 لاعبين فقط، وهم: ليونيل ميسي (برشلونة)، كريستيانو رونالدو (يوفنتوس)، واين روني (ديربي كاونتي)، روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ)، جيرارد بيكيه (برشلونة)، تياغو سيلفا (باريس سان جيرمان)، سيرجيو أغويرو (مانشستر سيتي)، جورجيو كيليني (يوفنتوس)، سيرجيو راموس (ريال مدريد)، لوكا مودريتش (ريال مدريد).

وجائزة غولدن فوت جائزة دولية، تُمنح للاعبين الذين يحققون إنجازات رياضية رفيعة، بشرط ألّا يقل عمر المرشح لها عن 28 عامًا، ويمكن الفوز بها مرة واحدة فقط.

وتُقدم الجائزة منذ العام 2003، وسبق أن نالها كل من: روبرتو باجيو، بافل نيدفيد، آندري شيفيتشينكو، رونالدو، أليساندرو ديل بييرو، روبرتو كارلوس، رونالدينيو، فرانسيسكو توتي، ريان غيغز، زلاتان إبراهيموفيتش، ديديه دروغبا، آندريس إنييستا، صاموئيل إيتو، بوفون، إيكر كاسياس، إيدينسون كافاني.

10-man list of nominees for Golden Foot award 2019. The award is only given to active players of at least 28 years of age, and can only be won once. pic.twitter.com/IfcCdmhFpZ

— Zeeshan⁷ (@FactnaldoIsBack) September 12, 2019