متفوقًا على مورينيو.. كونتي المدرب الأعلى أجرًا في إيطاليا

كشفت تقارير صحفية عن أن أنطونيو كونتي المدير الفني الجديد لإنتر ميلان المدرب الأعلى أجرًا في الإيطالي براتب سنوي، يصل إلى 11 مليون يورو صافٍ، لكنه الخامس على الصعيد الأوروبي.

ويتفوق كونتي على البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان يحصل على تسعة ملايين يورو عندما تولى تدريب الفريق في 2008 وقاده إلى لقب دوري الأبطال بعدها بعامين.

وذكرت صحفية ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية أن كونتي يحتل المركز الخامس على الصعيد الأوروبي حيث يتصدر الأرجنتيني دييغو سيميوني ترتيب المدربين في القارة بحصوله على 23 مليون يورو سنويًا من أتلتيكو مدريد مقابل 18 مليون يورو يحصل عليها الإسباني بيب غوارديولا في مانشستر سيتي.

وكان ماسيمليانو أليغري المدير الفني السابق ليوفنتوس يحصل على 7.5 مليون يورو سنويًا، بينما لوشيانو سباليتي المدير الفني السابق لإنتر كان يحصل على 4.5 مليون يورو.

ويأتي ماوريتسيو ساري المدير الفني الجديد ليوفنتوس في المركز الثاني بسبعة ملايين يورو، ويليه كارلو أنشيلوتي في نابولي براتب يصل إلى 6.5 مليون يورو.