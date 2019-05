رسميًا.. أنطونيو كونتي مدربًا لإنتر ميلان (صورة)

قال إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة، إنه تعاقد مع أنطونيو كونتي ليتولى تدريب الفريق خلفًا للوتشيانو سباليتي.

وكان كونتي، المدرب السابق ليوفنتوس وإيطاليا، بلا عمل منذ انفصاله عن تشيلسي في 2018.

وأضاف كونتي في بيان في موقع إنتر ميلان الرسمي في الإنترنت ”سأبدأ فصلًا جديدًا في حياتي. أنا متحمس للغاية“.

وأعلن إنتر ميلان، انفصاله عن المدرب لوتشيانو سباليتي أمس، علمًا أنه تولى تدريب إنتر ميلان في يونيو 2017، بعد أيام من انفصاله عن روما.

ولم يحصل سباليتي، البالغ من العمر 60 عامًا، على أي لقب مع إنتر ميلان لكنه قاد الفريق للتأهل لدوري الأبطال بعد احتلال المركز الرابع في الدوري الإيطالي خلال الموسمين. وقبل سباليتي فشل الفريق في التأهل للمسابقة القارية خلال 6 أعوام.

وسبق لكونتي، البالغ من العمر 49 عامًا، تولي تدريب يوفنتوس بين 2011 و2014، قاد فيها الفريق إلى 3 ألقاب في الدوري الإيطالي، ولقب في السوبر الإيطالي، كما تولى تدريب تشيلسي بين 2016 و2018، قاد فيها البلوز للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2016/2017، وكأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الذي يليه.

كما عمل كونتي مدربًا للمنتخب الإيطالي، بين 2014 و2016، بواقع 24 مباراة، حيث ودع أمم أوروبا من دور الـ8 أمام ألمانيا بركلات الترجيح.

واحتل إنتر ميلان المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي، ليضمن المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

???? | OFFICIAL

Antonio Conte will be Inter’s new Coach!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/kFk8tktl7z

— Inter (@Inter_en) May 31, 2019