بالأرقام.. تعرف على الفارق بين راتب كريستيانو رونالدو وبوفون في يوفنتوس

كشفت تقارير صحفية الأجور السنوية التي يحصل عليها نجوم نادي يوفنتوس الإيطالي، حيث جاء النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، المنتقل إلى اليوفي من ريال مدريد مطلع الموسم الماضي، في الصدارة بفارق كبير جدًا عن باقي نجوم البيانكونيري.

وبحسب موقع Calcioefinanza المتخصص في أخبار الكرة الإيطالية، فإن إجمالي الأجور السنوية للاعبي يوفنتوس في موسم 2019 – 2020، شاملة الضرائب، يصل إلى 250.7 مليون يورو، بحسب تقديرات الموقع الإيطالي.

وجاء رونالدو في الصدارة، حيث يحصل النجم البرتغالي على راتب سنوي صافٍ يبلغ 31 مليون يورو سنويًا، يليه الهولندي ماتياس دي ليخت، المنتقل مطلع الموسم الجاري من أياكس أمستردام إلى اليوفي، براتب سنوي يبلغ 8 ملايين يورو، ثم نجمي الأرجنتين غونزالو هيغواين وباولو ديبالا بـ7.5 و7.3 مليون يورو على الترتيب.

ويأتي في المركز الخامس مناصفة كل من الفرنسي أدريان رابيو والويلزي آرون رامسي بـ7 ملايين يورو، وكلاهما انتقل إلى اليوفي من باريس سان جيرمان الفرنسي وآرسنال الإنجليزي مطلع الموسم الجاري، في صفقتي انتقال حر.

ومن المفارقات، أن الحارس الإيطالي الأسطوري جيان لويجي بوفون، العائد إلى يوفنتوس من باريس سان جيرمان، بداية الموسم الحالي، جاء في الترتيب قبل الأخير من حيث أجور لاعبي اليوفي، حيث يحصل على 1.5 مليون يورو سنويًا، يليه في المركز الأخير الحارس كارلو بنسوغليو الذي يحصل على 300 ألف يورو سنويًا.